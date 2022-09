Alquiler de vientres: la historia de la venezolana que ha dado a luz cinco veces para sobrevivir en Colombia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La gestación subrogada o alquiler de vientres es una práctica común y frecuente. Se trata, de acuerdo con la experta en Bioética, Angelica Bernal, de una pareja o una persona que acude a una clínica de fertilidad para hacer cualquier técnica de fecundación in vitro y buscan una mujer que pueda gestar durante nueve meses a un bebé que se convertiría en su hijo.

Noticias RCN conoció la historia de una mujer que es gestante por sustitución hace más de 10 años. La llamaremos Patricia, es una venezolana, enfermera pediatra de profesión, y que trabajó en una clínica de fertilidad. “Me empapé mucho del tema, me interesó mucho porque me gusta saber que podemos ayudar a otras personas, en este caso a otras parejas que por una u otra razón no pueden ser padres”, contó.

Esta mujer ha gestado cinco bebés desde entonces y en todos los casos, ha recibido una compensación. “Al principio siempre me han dado mil, 2 mil dólares, y al final mil dólares, pero durante el proceso me ayudan con mis hijos, le regalan mercado, a mi familia, porque es un año y medio en el que estoy comprometida con el proceso, no puedo trabajar, no puedo tener relaciones sexuales, no puedo estar con otras personas,no puedo limpiar, salir a hacer mercado”, explicó.

De acuerdo con la información obtenida por este noticiero, hay mujeres que cobran de 6 mil a 10 mil dólares por todo el proceso, la mitad al empezarlo y el resto al finalizar.

La experta aseguró que lo que se conoce del tema es que existen intermediadores que exigen unas comisiones muy altas y unos corretajes por conseguir a la gestadora o a los padres comitentes.

