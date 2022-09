Así reaccionó Wikipedia a la muerte de Isabel II: cómo los editores cambiaron la información de la reina en tiempo récord

Click to share on Google News (Opens in new window)

Aquellos que editan la Wikipedia son los más rápidos en anunciar las noticias sobre el fallecimiento de personalidades de todo tipo. Esto lo hemos podido ver en numerosas ocasiones: la muerte de la reina de Inglaterra Isabel II podría decirse que es uno de los casos más recientes.

Por: 20 Minutos

Mientras algunos recurrían a redes sociales como Twitter y otros a canales oficiales como la BBC para enterarse de lo último en el Castillo de Balmoral, había quien usó la Wikipedia como método de información. Los editores de la plataforma tardaron solo un par de minutos en cambiar el verbo ‘es’ por ‘era’ y en poner la fecha de fallecimiento de la monarca.

Annie Rauwerda, creadora de Depths of Wikipedia, una cuenta de Twitter que habla de lo que hay detrás de la conocida enciclopedia de Internet, explicó en un hilo qué ocurrió el pasado jueves. Como si de una redacción de prensa se tratase, la usuaria comentó que los editores debatieron qué imagen usar, cómo redactar su entrada de Isabel II en Wikipedia tras su muerte y qué nombre debía ponerse al que entonces todavía seguía siendo el Príncipe Carlos, cuyo nombre como rey no se conocía.

lots of memes about speedy wikipedia editors — quick thread about what went down on wikipedia in the minutes after her death was announced pic.twitter.com/raKcdWiP4W

— depths of wikipedia (@depthsofwiki) September 9, 2022