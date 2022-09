Premios Emmy 2022: Exitosas producciones y grandes estrellas sumaron reconocimientos (+Lista de ganadores)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con un homenaje a las series más emblemáticas, así se inició la 74ª edición de los premios Emmy, con el comediante estadounidense Knan Thompson, de Saturday Night Live.

Seguidor por un número musical con versiones remezcladas de las sintonías de cabecera de series míticas como Friends, La tribu de los Brady, Ley y orden, Stranger Things, Juego de tronos.

Ahora, Oprah Winfrey a entregar el primer Emmy de la noche. El premio se lo llevó Michael Keaton, por Dopesick; vale resaltar que el protagonista de la serie de Disney, que tiene 9 nominaciones y es la cuarta más nominada de la noche.

Con información de El Farandi

Continúa la premiación y ahora el galardonado es Murray Barlett por su trabajo en The White Lotus, de HBO.

Sofía Vergara dice “presente” en el escenario, dando las buenas noches en español y presenta el premio de mejor actor de reparto en una serie dramática. Y la estatuilla es para Matthew Macfadyen por Succession.

Llegó el turno de Netlifx y es que la plataforma recibe su primer premio de la noche por Julia Garner, de Ozark, quien hace acto de presencia en el escenario por el galardón a Mejor actriz de reparto de una serie de drama; este serie el tercer Emmy de la interprete, dando vida al mismo personaje.

El premio de Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia es presentado por Amy Poehler y Seth Meyers y lo entregan a Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbott.

Queen things ?? Moesha’s mama has an Emmy https://t.co/NYhlCjM6Ta — Nichelle :: ?Action Chapman’s Curve Ball (@narratornic) September 13, 2022

Y, el reconocimiento de la mencionada categoría, pero en versión masculina es para Brett Goldstein, de Ted Lasso; es su segundo Emmy consecutivo en el mismo papel.

La muñeca asesina de El Juego del Calamar toma protagonismo en el escenario, al enfrentarse a Lee Jung-Jae y Yeong-Su, quienes entregan el premio a Mejor Programa de Sketches de Humor a Saturday Night Live y lo recogen Lorne Michaels y Kate McKinnon.

Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short se unen en el escenario para presentar el premio de Mejor Tak Show y el ganador esos Last Week Tonight with John Oliver.

The White Lotus recibe el segundo premio de la noche, en esta oportunidad por Jennifer Coolige, reconocida como Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película. Jennifer Coolidge es muy graciosa, me encanta, el baile al final ??? #Emmys pic.twitter.com/OJVIKYMBW0 — Veronica / Bruno Mars Nation ?? (@lauraazuly5) September 13, 2022 El premio a Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie es para Amanda Seyfried por The Dropout, donde interpreta a Elizabeth Holmes. EMMY AWARD WINNER AMANDA SEYFRIED pic.twitter.com/jwNIt7Jp38 — ivy ? (@colleenspoutine) September 13, 2022 ?”Cuando era chica soñaba en ver a alguien como yo en la televisión, alguien gorda como yo, alguien negra como yo, alguien hermosa como yo”, dijo Lizzo al recibir su premio por Mejor Reality: “Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls”. Lizzo is now halfway to an EGOT following her #EMMYs win tonight. pic.twitter.com/7sFPgLmeBr — The Bulletin (@onthebulletin) September 13, 2022 Y el premio honorífico de la noche es para… Geena Davis por su activismo en la lucha contra la discriminación e impulsando la diversidad en Hollywood. ¡Felicitaciones a @GeenaDavisOrg, ganadora del Premio de los Gobernadores de este año! ? La organización es reconocida por su dedicación a promover el equilibrio de género y fomentar la inclusión en la industria del entretenimiento. ¡Bravo! ? #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/pCgO8c77S3 — ?ll?ll? Marisa Cariolo ?ll?ll? (@cariolisima) September 13, 2022

Mike White ganó como Mejor dirección de miniserie o película por The White Lotus; Diego Luna y Rosario Dawson, los protagonistas de las dos próximas series de Star Wars (Andor y Ahsoka), entregaron el galardón.

Diego Luna y Rosario Dawson juntos en los #Emmys pic.twitter.com/WsT1jIP9Po — Geek Zone ? #Emmys #Emmys2022 (@GeekZoneGZ) September 13, 2022

Los legendarios guionistas y actores de The Office, Mindy Kaling y B.J. Novak entregaron el premio de Mejor Guion de Miniserie también a Mike White por The White Lotus.

Mike White remporte le prix du meilleur scénario pour une série limitée pour 'THE WHITE LOTUS' au #Emmys #Emmys2022 #EmmyAwards #whitelotus pic.twitter.com/IXy2r70dGF — Thérapie Geek (@TherapieGeek) September 13, 2022

?El Mejor Guión de Especial de Variedades fue para Jerrod Carmichael.

Celebrating Jerrod Carmichael's win and that coat. ? #Emmys (?: Getty Images) pic.twitter.com/X9SH7kAlr5 — Entertainment Tonight (@etnow) September 13, 2022

John Legend musicaliza el “In memoriam” de los premios Emmy. Este 2022 en honor a los profesionales de la TV que murieron durante el último año: Betty White, David Warner, Emilio Delgado, Peter Scolari, Yoko Shimada, Burt Metcalfe, Jay Sandrich, George Yanok, John Bowman, Jak Knight, Dwayne Hickmanm, Tony Dow, Roger E. Mosley, Howard Hesseman, Lisa R. Anderson, Amy Lin Johnson, Charles Capplem, Mercedes Leanza, Marc Pilcher, Tony Walton, Willie Garson, Robert Morse, Bernad Shaw, Larry Sellers, Marilyn Bergman, David Arnold, George Shapiro, Estelle Harris, Liz Sheridan, John Madden, Vin Scully, Nichelle Nichols, Bob Saget, James Caan, Gilbert Gottfried, Cheslie Kryst, Dean Stockwell, Tony Sirico, Jean-Marc Vallée, Michael Nesmith, Louie Anderson, Anne Heche, Paul Sorvino, Ray Liotta, y Sidney Poitier.

The #Emmys remember Bob Saget, Vin Scully, Willie Garson and more during John Legend's In Memoriam performance. (?: Getty Images) pic.twitter.com/5SImixAn91 — Entertainment Tonight (@etnow) September 13, 2022

?El Mejor actor de comedia es Jason Sudeikis, por Ted Lasso, por segundo año consecutivo.

¡Jason Sudeikis conquista el Emmy a mejor actor en una serie de comedia por Ted Lasso! pic.twitter.com/bxm4CY59t5 — ContraCinema (@Contracinema9) September 13, 2022

El mejor guión de comedia lo gana Quinta Brunson por “Piloto”, de Colegio Abbott; este sería el segundo premio para la serie del canal ABC, que en España puede verse a través de Disney+.

El Juego del Calamar se alzó la noche de este 12 de septiembre con el premio a Mejor Dirección, la estatuilla la recibe su creador Hwang Dong-hyuk.

La serie ganadora al Emmy en la categoría de Mejor Dirección por Serie de Drama es Hwang Dong-hyuk por 'El juego del calamar' ?#Emmys2022https://t.co/ZUYJAiTqnG pic.twitter.com/ob7eHx8W9D — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) September 13, 2022

Y, el premio para la Mejor Actriz Protagonista de Serie Dramática se lo lleva Zendaya, por Euphoria. Es la actriz más joven en llevarse el premio.

YOUNGEST TWO TIME EMMY WINNER EVER ZENDAYA U WILL ALWAYS BE FAMOUS AND LOVED pic.twitter.com/jWng6V8eHR — cait ? (@rodrigoswifts) September 13, 2022

La Mejor Actriz de Comedia es Jean Smart, de Hacks; es el quinto premio Emmy de la actriz, el segundo por su papel en esta serie.

¡Ted Lasso se lleva otro premio!

Ahora por Mejor Dirección de Serie de Comedia, y lo recibe MJ Delaney.

El Mejor Guión de drama se lo lleva Succession. Lo recibió Jesse Armstrong por el capitulo “All the Bells Say”.

Lee Jung-Jae se lleva el premio como Mejor Actor de Drama, ganó por El juego del Calamar; es el primer actor que no habla inglés en obtenerlo.

? – HISTÓRICO Lee Jung-jae se torna o primeiro ator sul-coreano a vencer o Emmy de Melhor Ator, graças ao seu trabalho em Round 6.#Emmys2022 pic.twitter.com/hbosn2gu5Y — O Retalho (@ORetalho) September 13, 2022

El premio a la Mejor Mini Serie lo ganó The White Lotus, que completa su noche con un total de cinco estatuillas.

Por su parte, el Emmy para Mejor serie de comedia se lo quedó Ted Lasso; segundo año consecutivo que la serie de Apple TV+ es la ganadora de la categoría.

Y el premio para la Mejor Serie de Drama es para Succession, la serie de HBO se sigue posicionando como la reina de la categoría dramática.