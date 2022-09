Puerto Rico podría experimentar olas de cinco metros por remanentes del huracán Earl

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Las autoridades en Puerto Rico recomendaron este lunes a las personas evitar visitar las playas esta semana, dado una advertencia de marejada fuerte con olas rompientes que podrían alcanzar los 15 pies (5 metros) de altura.

Según un aviso de parte del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan, se espera que el oleaje fluya entre los 10 y 14 pies (3 y 4 metros) de altura, específicamente en la costa norte de Puerto Rico entre hoy y este martes.

El SNM explicó en su cuenta de Twitter que la marejada se debe a remanentes del huracán Earl, que se ubica al norte de Puerto Rico.

“Esta semana, no es el momento para ir a la playa. Las condiciones del mar van a estar peligrosas. Hacemos un llamado para que no arriesgue su vida ni la de los rescatistas”, dijo el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, en un comunicado.

“Como siempre digo: no queremos retomar el tema de personas ahogadas por las fuertes corrientes. Recuerde que no importa si sabe nadar o no. No queremos otra desgracia en nuestras playas. No queremos a nadie en el agua”, enfatizó.

El aviso de fuertes corrientes marinas se extiende desde hoy y hasta el jueves en la noche, mientras que una advertencia de alta marejada entre hoy, a las 15.00 (19.00 GMT) y el próximo miércoles hasta las 18.00 (22.00).

Asimismo, emitió una advertencia de inundaciones costeras desde las 21.00 (01.00) de hoy hasta las 18.00 (22.00) de este martes.

Estas fuertes corrientes marinas podrían arrastrar hasta a los mejores nadadores, advirtió el SNM.

Ante ello, el SNM recomendó que los bañistas naden cerca de un salvavidas y que si son arrastrados por una corriente, se relajen y floten.

De igual manera, recomendaron no nadar en contra de la corriente y sin son capaces, nadar en dirección a la orilla del mar.

Además, apuntaron, si el bañista no logra escapar de la corriente, mire hacia la orilla y llame por auxilio.

EFE