David Mendoza: Se terminó la luna de miel para Pékerman

César Farías, laureado e internacional técnico venezolano de futbol profesional, con amplia trayectoria tanto en liga (actualmente lleva 15 partidos invicto con el Aucas de Ecuador), así como en su rol de seleccionador nacional de Venezuela y Bolivia, donde hizo extraordinarias campañas, ha realizado unas declaraciones tildadas de “polémicas”. En ellas realiza críticas al actual cuerpo técnico de la selección nacional. En tal sentido, vale la pena revisarlas. Existen muchos enlaces, yo las vi en el excelente programa informativo de Pedro de Jesús – Fútbol Venezuela (puntual, integral y bien resumido: felicito a todos los que lo hacen posible). Por cierto, no es la primera vez que Farías se ve envuelto en una polémica, y estoy seguro de que no será la última. Yo mismo en esta columna lo he criticado.

¿En síntesis qué dijo?

Para Ignacio Marcano manifestó lo siguiente (en relación con Pékerman y su cuerpo técnico) “lo que no veo bien es que”:

1- “…no se conecte con la gente” (Es verdad).

2- “…no viva en el país” (Es verdad).

3- “…sea como Dios. Todo el mundo sabe que existe pero nadie lo puede tocar” (Es verdad).

4- “…no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico” (Es verdad).

Y agregó que no se asesoró bien a la hora de recomendar crear una liga de juveniles y eliminar a los juveniles obligatorios en cancha en la liga Futve. Ahora ese costo lo tienen que pagar los equipos”. Señaló que desconoce la realidad del país debido a que no comparte con el futbol venezolano. Así mismo, pidió que se respete más al futbol nacional. “…No sabe si los jugadores comen…” agregó. (Es verdad). Anteriormente había señalado entre ladridos de perros (tiene 3) que en Venezuela existe una federación rica y unos clubes o equipos pobres (Es verdad).

¿Y cuál es la polémica?

El cheque en blanco que se le entregó a Pékerman. Esa debería ser la polémica. Lo que Farías dice es cierto. También señala el tema de los resultados. En los juegos del final de la eliminatoria no mostró mejores resultados que sus predecesores. Por otra parte, Pékerman ha señalado que la selección no cuenta con jugadores top que sean determinantes para sus equipos, lo cual suscribo. Sin embargo, nunca los hemos tenido salvo Juan Arango y algún otro; sin embargo, tuvimos periodos donde se competía a lo grande, el ciclo de Páez y el del propio Farías. Es hora de que el actual cuerpo técnico sienta un poco la presión necesaria para impulsar los ansiados resultados.

¿Se acabó la luna de miel?

Eso espero. Y agrego que Venezuela hace un gran esfuerzo para mantener los costos que le significa mantener la inversión en los honorarios y demandas (necesarias) del actual cuerpo técnico. Sin embargo, lo digo con propiedad, instituciones de otra índole no han corrido la misma suerte, por ejemplo en la cultura, o incluso en el tema deportivo para no salirnos. Y no se trata de esquilmar la factura necesaria de la vinotinto, pero sí de exigir los resultados. De tal manera que no son polémicas las declaraciones de Farías, lo polémico es que estoy seguro que la FVF está informada y de acuerdo con la situación actual con respecto al cuerpo técnico. Así que dadas las circunstancias, Pékerman no está haciendo nada malo tampoco, al funcionar de una manera que fue la acordada en las negociaciones. Es decir, la FVF está de acuerdo con la situación. En todo caso, es a ellos a quienes habría que reclamarles el contenido de lo negociado con Pékerman.

¿Y entonces?

Esperemos que ese montón de plata valga para darle alegría a los venezolanos, y para que los muchachos consigan los resultados en cancha que tanta ilusión nos generan. También, que los reclamos que hace Farías sean tomados en cuenta tanto por el actual cuerpo técnico, así como por la FVF y que no se le criminalice por decir algo que mucha gente percibe de la misma manera.

