Pánico en Florida: Amenaza de bomba obliga al cierre de escuelas cercanas al Comando Sur en Doral

Las autoridades en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida, se encuentran en alerta debido a que en las últimas horas se presentó una amenaza de bomba cerca de las instalaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, ubicado en esa ciudad.

Por Semana

El cuerpo policial de Doral reportó la presencia de un hombre sospechoso que estaba en la sede del comando, ubicada en la calle NW 33, quien de repente empezó a alertar a las personas que se encontraban a su alrededor de que tenía un elemento explosivo en su morral, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y el sujeto fue detenido.

El Departamento de Policía de la ciudad cerró las calles aledañas, así como las escuelas con el objetivo de proteger a los niños que se encontraban en medio de su jornada estudiantil. Desde las 8:45 de la mañana, hora local, por medio de su cuenta de Twitter, la Policía mantuvo informados a los ciudadanos sobre la situación.

Due to police activity the following roads have been closed to traffic: NW 33 St @ 89 Ave westbound and NW 33 St @ 97 Av eastbound. Both BridgePrep and Shelton Academy are temporarily on lockdown as a precaution. Will update as soon as the scene is clear. pic.twitter.com/jRy3nZ0htA

— Doral Police Dept. (@DoralPolice) September 13, 2022