Este es el mega apartamento donde Aida Victoria Merlano pagaría su condena

Posteado en: En la Calle

La ‘influencer’ podrá acogerse al beneficio de casa por cárcel luego de que la justicia la condenará a más de siete años tras las rejas.

Por semana.com

Aida Victoria Merlano fue condenada a siete años y cinco meses de prisión por un juzgado del Circuito de Bogotá, luego de hallarla culpable en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, el 1 de octubre de 2019. Sin embargo, la influenciadora podrá acogerse al beneficio de casa por cárcel, por lo que podría cumplir la pena en su ostentoso apartamento, del que ha hecho gala en sus redes sociales.

La hija de la excongresista hoy detenida en Venezuela dio a conocer, en junio del año pasado, algunos espacios de su morada, ubicada en el barrio El Golf, de Barranquilla. Lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde suma poco más de tres millones y medio seguidores.

En ese entonces, la también empresaria, quien los últimos días ha sido centro del debate público por el proceso judicial en el que está envuelta hace poco más de dos años y medio, compartió con sus fanáticos algunos espacios de su vivienda.

Una de las particularidades del apartamento en que Aida Victoria podrá cumplir su condena, en caso de que el Tribunal Administrativo de Bogotá ratifique el fallo del juzgado en primera instancia —dado que su abogado, Miguel Ángel del Río, apelará la decisión—, son los colores grises en sus paredes, lo que le da un estilo ecléctico, y la preponderancia de los tonos pasteles en sus muebles.

También destaca, al menos en la sala y el comedor, la instalación de luces cálidas. En estos espacios incluso se ve un tocadiscos, que deja en evidencia su gusto por la música de antaño. El comedor es de ocho puestos, con una mesa en mármol y está iluminado por una lámpara moderna. En la sala hay un cuadro que le da vida al espacio, un sofá en forma de L y decorados con varios cojines de colores que resaltan.

En las historias compartidas un año atrás, Aida Victoria también compartió con sus seguidores el closet, con un diseño de movimiento en oleaje y una lámpara negra en forma de espiral. Así mismo, dejó ver un cuarto que si bien fue pensado para los huéspedes, terminó utilizándose como gimnasio, donde reposan instrumentos como una caminadora, una bicicleta estática y un equipo de pesas.

En cuanto al baño, por lo menos el del primer piso, también destaca por sus tonos pasteles, así como por sus azulejos oscuros.

Este 13 de septiembre, antes de la lectura de su condena por haber ayudado a escapar a su madre, Aida Victoria Merlano compartió un video en su cuenta en Instagram, en el que afirmó estar alistando maleta en caso de que la justicia emitiera orden de captura y medida de detención intramural.

“Para los que me preguntan cómo estoy, ahí vamos. Estoy empacando ropa porque eventualmente tengo que estar preparada para los dos escenarios que me dejen en libertad o que me ordenen la captura inmediata”, se le escuchó decir a Merlano, aunque en el fallo se estableció que podrá acogerse al beneficio de casa por cárcel.

Ahora bien, después de conocerse la sentencia, la influenciadora volvió a expresarse y afirmó que la decisión del juez se asemeja a un milagro, dejando en evidencia que se imaginó lo que le ocurría en el peor de los casos.

“Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia. No me voy a ir a una cárcel, lo que iba a pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio, y va a ser en el beneficio de casa por cárcel”, dijo en sus redes sociales.