Llega el modo incógnito de WhatsApp: cómo podrás usarlo y cuándo estará disponible

La app de mensajería instantánea WhatsApp está apostando por incrementar la privacidad de los usuarios. Si hasta ahora los consumidores de la aplicación podían ocultar los mensajes que leían en los chats individuales o su última conexión, la nueva función no desvelará cuándo están ‘en línea’.

Por: 20 Minutos

En 20BITS ya hablaban de esta novedad en la que los desarrolladores estaban trabajando, sin embargo, parecía que el día de su lanzamiento no llegaba nunca. Gracias a un informe de WABetaInfo, sabemos que la funcionalidad ya está lista en la última actualización beta para Android 2.22.20.9, aunque la versión beta 2.22.20.7 que va antes también se ha marcado como compatible. Esta información da a entender que muy pronto podremos disfrutar de esta función.

? WhatsApp beta for Android 2.22.20.9: what's new?

WhatsApp is finally releasing the ability to hide the online status to some lucky beta testers!

More details in the article.https://t.co/vdBFJiMmeU pic.twitter.com/c0x66Ru9hI

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 12, 2022