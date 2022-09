Maduro usurpa funciones del CNE al convocar elecciones conjuntas en 2025, según expertos

Posteado en: Destacados, Nacionales

El lunes 12 de septiembre, Nicolás Maduro, exhortó a la militancia del PSUV a prepararse para la “victoria de las elecciones presidenciales en 2024, y en 2025 las elecciones de Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, conjuntas”. Estas declaraciones fueron transmitidas por Venezolana de Televisión. Para expertos electorales, la acción representa una clara usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral es el CNE el único que puede anunciar una fecha para unos comicios y organizarlos.

Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA

“El Ejecutivo nacional está invadiendo competencias del CNE. Con este tipo de anuncios queda claro que en Venezuela no existe independencia de poderes. Una práctica que venimos viendo desde 2017, cuando en el país se han desarrollado elecciones dependiendo de las conveniencias del partido de Gobierno”, así lo expresó Nélida Sánchez, coordinadora de Controlaría Electoral de la ONG Súmate.

Anteriormente, cada elección se desarrollaba por separado. Los comicios a presidente tenían una fecha, el Parlamento otra, la de gobernadores se desarrollaba en conjunto con elecciones a consejos legislativos y en las municipales solamente se escogían 335 alcaldes a nivel nacional y sus respectivos concejos municipales. Pero en 2017 todo comenzó a cambiar.

En 2016 se venció el período de los gobernadores, pero las elecciones no se hicieron ese año, se desarrollaron en octubre de 2017. Luego el 10 de noviembre de ese mismo año se realizaron las elecciones a alcaldes, pero sin la escogencia de los concejos municipales. En mayo de 2018, el CNE adelantó las elecciones presidenciales, y posteriormente en diciembre de ese año se desarrollaron los comicios a las cámaras municipales. Las últimas megaelecciones que promovió el CNE las llevó a cabo el 21 de noviembre de 2021, se hicieron en simultáneo elecciones regionales y municipales.

“En 2017 y 2018 se violó la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales, que tenía el propósito de regular la uniformidad y simultaneidad del inicio y culminación ordinaria de los períodos constitucionales de los cargos de elección popular. Esa ley fue derogada en marzo de 2021 por la Asamblea Nacional que domina el oficialismo. Haber derogado esa ley le permitió al CNE hacer la megaelección de 2021. Ahora esto se profundiza con el anuncio presidencial de hacer elecciones en conjunto en 2025, sin que hasta ahora se haya pronunciado el CNE. Es decir, el Gobierno hace lo que le da la gana”, enfatizó Sánchez.

“Maduro pretende ser el monarca de Venezuela y resulta que, según la Constitución vigente de 1999 tenemos una democracia. El presidente se está aprovechando de la anemia de la oposición que aún no define una fecha para elegir un candidato presidencial en elecciones primarias, y pasó entonces a jugar posición adelantada, a ver cómo reaccionaba la gente que está en una situación calamitosa por la crisis económica, y ahora busca entretenerlos con dos procesos electorales”, es la opinión de José Gregorio Zaa, abogado y experto electoral.

Menos calidad

Para Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), las elecciones en conjunto deterioran su calidad. “Las elecciones nacionales arrasan con la atención de todo lo demás. Cuando se hacen comicios nacionales y regionales en simultáneo se incentivan las condiciones para que la gente vote entubado. Los ciudadanos deben ocuparse en estudiar a sus candidatos, pero mientras más compleja sea la elección más flojera da ponerse a estudiar todo eso y terminan escogiendo por selección simple. Las elecciones a montón deterioran la calidad de la democracia”, advirtió.

Para el experto esto representa que el elector no podrá discernir con claridad quiénes serían sus mejores candidatos para ejercer cargos locales, que son las autoridades más cercanas al pueblo.

José Gregorio Zaa, también señaló los recursos que se deben aprobar para hacer unos comicios con tantos cargos a elegir y tan complejos. “¿Cuánto le va a costar esa megaelección al país?, cuando el Gobierno nos debe decir las medidas que adoptará para que no se dispare el precio del dólar y además de eso, cómo se van a implementar las Zonas Económicas Especiales, o qué pasara con el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), o con las deudas salariales que mantiene con todos los trabajadores del sector público. Son temas que deben estar por encima de una elección”, apuntó.

Juego trancado

Los expertos electorales también se refirieron a lo que ocurre con el directorio del CNE que debe ser integrado por cinco rectores principales, pero desde el 26 de abril de este año cuando Tania D’Amelio salió del CNE dejando vacante la presidencia de la Junta Nacional Electoral y un puesto del Registro Civil Electoral, tras ser escogida como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su suplente en el CNE no ha ocupado su lugar.

Según la página web del CNE, el suplente principal de Tania D’Amelio es Leonel Enrique Párica Hernández. “Párica es aliado de Héctor Rodríguez porque trabajó para él en la Gobernación de Miranda. Súmate lo impugnó en su momento como postulado al CNE porque es un militante del PSUV y así lo deja claro en sus redes sociales. Si hasta ahora no han dejado que ocupe el cargo de Tania D’Amelio es porque es muy joven. Él no tiene el background ni es político ni el apoyo oficial como para ocupar un cargo de esa magnitud, como la de ser rector principal del CNE. D’Amelio estaba en el Poder Electoral desde 2007, tenía experiencia como rectora y sabía todo el manejo interno del CNE, además era aliado de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, Párica no goza de ese afecto en el PSUV”, mencionó Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de Súmate.

Silencio absoluto

Nélida Sánchez sostiene que el juego está trancado dentro del CNE, porque ahora en el directorio hay sólo cuatro rectores, dos afectos al chavismo y dos adeptos a la oposición.

“Desde el punto de vista de la composición de los organismos electorales subordinados hay un vacío institucional. La Junta Nacional Electoral que ahora no tiene presidente y la Comisión del Registro Electoral actualmente no pueden funcionar, porque en ellos hay cargos que ocupaba Tania D’Amelio. Eso ha hecho que el CNE no inicie la apertura de centros para la actualización del Registro Electoral Permanente ni se desarrollen jornadas especiales de inscripción en el ámbito nacional. Tampoco se han podido renovar los partidos políticos y no se han pronunciado sobre la propuesta del reglamento para el voto de venezolanos en el exterior”, dijo.

José Gregorio Zaa apuntó que en Venezuela existen tres millones de personas que no se han inscrito en el Registro Electoral porque no ha habido campañas de difusión del CNE. Los venezolanos en el exterior que están impedidos a votar en las presidenciales suman cuatro millones y estiman que otras tres millones de personas necesiten cambio de residencia o bien porque se han mudado de ciudad, o porque fueron cambiados de manera inconsulta. “Estamos hablando de 10 millones de venezolanos que se ven impedidos de votar y el CNE ralentiza este proceso”, concluyó.

Gobierno adelanta campaña

Nélida Sánchez, representante nacional de Súmate, también ha denunciado que el presidente de la República utiliza los canales de televisión del Estado para promoverse como candidato presidencial y promover al PSUV, sin que hasta ahora el CNE se pronuncie.

“En los últimos tres sábados, el PSUV ha tenido la elección de los jefes de calle, jefe de sectores y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh). Desde Súmate hicimos seguimiento por estado y en las cuentas de las redes sociales de alcaldías y gobernaciones dejaron en evidencia la utilización de recursos del Estado para financiar estos procesos internos del oficialismo. Igual venimos denunciando las alocuciones en canales del Estado, los que el presidente usa para promoverse como candidato de las presidenciales 2024”, expresó.

José Gregorio Zaa, experto electoral, exige a los dos rectores del CNE adeptos a la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez que se pronuncien sobre la falta absoluta de Tania D’Amelio y el adelanto de campaña del presidente de la República.

“Imposición de agenda política”

Según la politólogo, Marisol Bustamante, con las declaraciones del presidente, Nicolás Maduro donde anuncia elecciones conjuntas para el 2025, se inicia un camino de irregularidades que atenta contra la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

“Hay una imposición de agenda política y esto lo hace Maduro, cuando sabe que tiene un rechazo del 70% de la población, según lo han reseñado encuestas nacionales”, mencionó.

Para el politólogo, Reinaldo Rivas, es lamentable que el presidente pronuncie una declaración de este tipo y el CNE no se haya pronunciado. “Eso profundiza la crisis política e institucional del país”, reseñó.

Oposición con grandes dilemas

Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, señaló que mientras Nicolás Maduro adelanta la fecha de megaelecciones, la oposición sigue enfrentando serios dilemas, como el hecho de aún no decidir cuándo se realizarán las elecciones primarias.

“Omar Barboza, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, anunció en junio la ruta para las primarias. Planteó que la comisión electoral se escogería este año, pero todavía no presentan un reglamento para saber el perfil de sus integrantes. Tampoco se ha definido si las primarias se harán con apoyo técnico del CNE”, dijo.