¿Presagio tras la muerte de Isabel II? Meteoro cruzó el cielo de Reino Unido (Videos)

Un brillante meteoro ha sido visto en gran parte de Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra durante la noche del miércoles 14 de septiembre.

La Red de Meteoros del Reino Unido informó que el fenómeno astronómico fue avistado a las 21:00 horas, pero la mayoría de los informes extraoficiales aseguraban que fue a las 22:00 horas.

Algunos usuarios en redes sociales se aventuraron a teorizar sobre si el incidente tendría algún tipo de relación con la muerte de la reina Isabel II y la coronación de su hijo, Carlos III.

So far we have received 35 public reports about a fireball spotted at 21:00 and a couple of our cameras caught it pic.twitter.com/jLDrHMPQvd

— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) September 14, 2022