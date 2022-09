Michael Bublé aseguró que si no tuviera esposa e hijos, su carrera sería más exitosa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El canadiense, que en noviembre se presentará en la Argentina, es papá de Noha, Elías, Vida y Cielo fruto de su relación con Luisana Lopilato y realizó una reflexión sobre el balance entre la vida personal y laboral

Papá de Noha (9), Elías (6), Vida (4) y Cielo (3 semanas), Michael Bublé está en pareja con Luisana Lopilato desde el 2008, con quien se casó en el 2011 y aunque le va muy bien en su carrera artística, el canadiense aseguró que le hubiera ido mejor en el caso de haber resignado la posibilidad de formar una familia, y estar soltero.

Por Infobae

Fue en el podcast That Gaby Roslin donde el cantante canadiense que en noviembre presentará su show en Argentina, que hizo un balance entre su vida personal y profesional. “Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”, comenzó.

Para sorpresa de muchos, él coincidió con la cita que hizo de su representante y explicó: “No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”.

Entonces dio un ejemplo para dar cuenta de sus dichos y de cómo las veces que pudo, eligió estar con su familia en lugar de girar: “Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo, y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir”.

“Mi manager siempre me dice, ‘No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil”, agregó el intérprete de temas como “It’s a beautiful day” o “I’ll never not love you”.

En diálogo con Teleshow este año el músico de 47 aseguró que Argentina era mucho más que uno de los destinos de su gira 2022 An evening with Bublé: “Es mi casa, yo viví allí así que vuelvo todo el tiempo. Vuelvo antes de noviembre porque necesito asado”. Y no pudo decir demasiado sobre el recital que dará el 12 del mencionado mes en el Movistar Arena: “No sé qué sorpresas habrá en el show, así que lo será para mí también. Solo sé que amo todo lo que hago, amo hacer música, soy como un chef, ¿sabes? Soy como un chef que ama preparar su plato pero más que preparar el plato, amo a quien le preparo el plato”.

“El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mi que cuando lo haga en Vancouver Canadá, yo vengo a casa”, había agregado.

Justamente en referencia al balance entre lo personal y laboral, había contado que cuando está separado de la actriz de Casados con Hijos, sea porque él está de gira o ella está en Buenos Aires filmando, se extrañan mucho pero que a la vez está “orgulloso” de su esposa y agregó: “Yo hice el disco de mi vida, de mis sueños y la verdad es que a veces hay que hacer sacrificios y hay que estar lejos, si no hiciera la prensa de los discos la música no existiría”.

“Yo apoyo a Lu. Cuando voy a la Argentina muchas veces Luisana está haciendo películas entonces vamos al set con los bebés y vemos cómo mamá trabaja, entonces mi trabajo es simple: ‘Ser buen padre y darle algunos snacks y mate a Luisana’”, había agregado.