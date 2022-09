El “Dólar Caricuao” no le para a la tasa BCV

Posteado en: Actualidad, Economía

El equipo de 2001 hizo un recorrido por Caricuao y los consumidores señalaron que las dos tasas conviven en la zona, comercios formales con dólar BCV y buhoneros con el no oficial.

Por 2001online.com

Yeimi Acevedo afirmó que muchos comerciantes “usan el dólar paralelo en los precios y pocos locales el BCV, lo cobran a Bs 8, otros a Bs 9. En tarjeta cobran $1,5 más, eso es un recargo y no les reclamo porque uno decide si lo paga o no. Ese dólar paralelo se ve en los buhoneros más que todo”.

Acotó que el vuelto si es mucho dan mitad en dólares y mitad en bolívares, es raro cuando lo dan en dólares. Con el alza del dólar subieron mucho la carne, los huevos y la charcutería, el queso de Bs 23 subió a Bs 24”.

Samantha Sella indicó que en el sector los precios se fijan “al paralelo y lo cobran a Bs 8. Ese dólar se ve en la comida, el arroz, la pasta, azúcar. Por el punto de venta recargan hasta Bs 5, es más barato pagar en dólares. A veces reclamo pero no me gusta pelear y ellos no van a rectificar, si lo necesito compro, o me voy”.

María Valenzuela señaló que los negocios fijan precios “por el dólar Monitor a Bs 8 y pocos al BCV. Los buhoneros más que todo tienen el paralelo, un que otra tienda al BCV”.

Añadió que en el centro comercial “una tienda usa el paralelo y las demás el BCV, y el kiosco Toldito 17 al paralelo. Me ha pasado que el pagar con débito me han cobrado Bs 1 más. Es más barato pagar en dólares pero el vuelto lo dan en bolívares, ahí hay una pérdida, y como no tiene cambio uno lo tiene que aceptar. Con el dólar subieron carne, huevos, charcutería y frutas”.

Dilia Duarte expresó que por lo general los comercios se rigen por el dólar paralelo, ponen el aviso de tasa BCV pero al pagar es paralelo y los cobran a Bs 8. “Lo hacen los buhoneros que están al lado de la iglesia, venden más caro que los locales”.

Precisó que los comerciantes que venden combos de carne hacen recargo por el punto de venta. “El combo de $37 lo pago a $40, a mi hija se lo hicieron hace 15 días. En la zona predominan las dos tasas”.

“Los comerciantes no es que se están portando bien, necesitan salir de la mercancía, como huevos que se dañan, vendiendo a tasa BCV”, aseguró.

Al respecto, Samantha Manrique destacó que en Caricuao conviven las dos tasas de dólar, paralela y oficial.

“El dólar lo pagué a Bs8, ayer me pasó, compré queso y la cuenta daba $7,98 y cobraron $8, eso es redondeo, en el mini abasto y aquí en las empanadas. En los comercios formales usan el dólar BCV, en los informales el paralelo, los buhoneros, los puesticos, el Toldito 17 cobra caro”, dijo.

Aclaratoria. Agregó que “se ha corregido la situación, pero igual se aprovechan. La gente ya saca cuentas antes de pagar. Si uno se da cuenta le cobran por el dólar BCV, si no se da cuenta por el paralelo. Saben que están en el ojo del huracán”.

Freddy Torrealba indicó que “normalmente ponen precios al dólar BCV, antes era al revés. Eso es en negocios del mercadito y centro comercial, lo cobran a Bs 8 en abastos, charcuterías y fruterías, se ve en precios de víveres”.

Cecilia Márquez indicó que “siempre cobran por el paralelo, predomina ese en locales del mercadito donde compro. Por el punto recargan de Bs 1 o Bs 2 adicionales.

Del recorrido y lo expresado por los usuarios, se concluye que los negocios formales aplican el dólar BCV a los precios, algunos insisten con el paralelo y los buhoneros hacen caso omiso al dólar BCV.