Era su expareja, la mantuvo en cautiverio por 20 días, la violó y golpéo hasta que un error dio con su paradero

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Patricia Vila (30) narró que todo inició el 21 de agosto, cuando Raúl Alfredo León (35) la llevó a su casa con engaños y posteriormente la retuvo hasta el punto de agredirla físicamente.

Por El Comercio

“Yo accedí a encontrarme con él en el momento que me dice con engaños que me iba a dar una plata para nuestra hija de 5 años. Me dice que el dinero lo tenía en su casa y me pidió que lo acompañe (…) me dijo que no me iba a hacer nada, pero con forcejeos me lleva a su vivienda”, contó la víctima.

“Cuando llegamos me dice que me comporte porque ahí estaba su mamá y si yo me resistía dijo que me iba a agarrar a ‘punta de patadas’. Toda su familia se dio cuenta, pero se hicieron de la vista gorda”, añadió.

Según la víctima, su agresor la obligó a permanecer en su cuarto y la encerró con cerrojo. “Como es un consumidor de drogas, también trató de que yo consuma (¿hubo abuso sexual?) también me tomaba a la fuerza”, precisó.

Patricia fue golpeaba y a pesar de que ya habían pasado varios días de secuestro, no recibió ningún tipo de ayuda para curar sus heridas producto de los golpes. “Cuando intentaba escapar comenzó a golpearme con puñetes y me revolcó en el suelo a patadas (…) resbalé y me pateó la nariz”, narró la agraviada.

“Déjame ir le decía, y él decía que si me soltaba yo lo iba a denunciar porque mi rostro estaba hinchado… luego (cuando pasaron varios días) me prestó su celular para escribirle a mi hermana y que le diga a mi mamá para que sepa que yo estaba bien. Sin embargo, en un momento de descuido me tomé una foto y la mandé a mi cuñada vía Messenger, luego me quitó el celular y cerró mi Messenger”, agregó.

Familiares de Patricia exigen al Ministerio Público que no suelten a este hombre. Temen que atente contra la vida de la joven madre de familia.

Leer más en El Comercio