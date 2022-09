En Chacaíto el dólar paralelo hace de las suyas

Posteado en: Actualidad, Economía

Los comerciantes insisten en el hábito de establecer los precios por la tasa del dólar no oficial, en lugar de utilizar como referencia la tasa BCV, la legal.

Por 2001online.com

El equipo de 2001 realizó un pequeño recorrido por Chacaíto para constatar cuál tasa aplican los comerciantes del sector.

Rafaela Henrríquez señaló que en Chacaíto usan el paralelo en los precios. “Lo cobran a Bs 8,4 y Bs 8,9, lo que les da la gana en las tiendas de ropa, en panaderías, charcuterías, tiendas de víveres. Trabajo por aquí y siempre compro”.

Aseguró que en un negocio pagó con débito y “me cobraron Bs 2,5 más. Reclamé pero igual compré porque lo necesitaba. A la Sundde no he ido, mi hija reclama por las redes sociales. En la zona predomina el paralelo”.

Andreina Medina señaló que en el sector predomina el paralelo, “en zapaterías, panaderías y charcuterías. Por el punto de venta recargan Bs 1 y Bs 2, no reclamo porque no hacen nada, ni por redes escribo a Sundde, ¿para qué.? Es más barato pagar en dólares”.

Gustavo González manifestó que los comerciantes de Chacaíto fijan los precios “a la tasa del dólar paralelo. Lo cobran a Bs 8,5 por dólar en las zapaterías y en las tiendas de ropa”.

Recargo

Añadió que no reclama en los locales, “para nada, porque es lo mismo y no van a bajar nada. Me ha sucedido que al pagar con débito me han recargado Bs 5, y los pago, no pierdo tiempo en eso. Es más barato pagar con dólares que con bolívares”.

Yesmary Urbina señaló que en la zona usan el paralelo a Bs 8,5 en los precios, en panaderías y zapaterías.

“Por el punto extrañamente usan el dólar BCV, y otros no lo hacen porque pagan un mínimo por el punto. A veces los locales cobran por el punto Bs 3, y no compro nada. Es más barato pagar en divisas. No reclamo, no me doy mala vida”, dijo.

María Rodríguez indicó que en el sector fijan los precios por el paralelo y “lo reciben a Bs 8 más que todo en abastos, charcuterías, acabo de comprar huevos, queso y mortadela”.

Vuelto

Agregó que al pagar por punto de venta le cobran un porcentaje extra. “Son Bs 500 más, si la cuenta da Bs 6 cobran Bs 6,5. No reclamo, no compro. El vuelto lo dan en divisas y bolívares, compré manzanas y me dieron $3 y Bs 8”.

Ana Cartagena expresó que en Chacaíto predomina el paralelo, “es exagerado, si el dólar BCV está a Bs 8 los comerciantes lo cobran a Bs 9 y Bs 10, no puede ser”.

Afirmó que el verde más caro se ve en negocios de víveres, panaderías y “los puestos de las ferias también. Se supone que si no tengo dólares pago por punto, y lo pasan a Bs 9,5. He reclamado y dicen si quieres lo compras y si no lo dejas”. Manifestó que no hay control de precios en el país “ni alguien que pare esto”.

Estefany Gómez dijo que trabaja en el sector y ”usamos tasa BCV, igual los chinos, negocios formales, a Bs 8,2”.