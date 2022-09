Matthew McConaughey reveló cómo su padre lo ayudó a superar un chantaje sexual y un abuso en su adolescencia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tratar un asunto personal cuando se es una persona reconocida puede ser algo complejo. Pero muchas veces, contarlo puede servir de ayuda a quien lo escucha.

Por 20minutos

Matthew McConaughey lo sabe bien. Y es que el actor ha querido hablar abiertamente sobre varios episodios traumáticos que ocurrieron durante su adolescencia.

Con tan solo 15 años, el de Texas fue chantajeado para tener relaciones sexuales por primera vez, y tres años más tarde, fue violado por un hombre estando inconsciente.

Estas declaraciones ya las dio en su autobiografía Greenlights, publicada en 2020. Pero aun así, sigue recordando estos momentos de su pasado para ayudar a aquellas personas que hayan o estén pasando por lo mismo y no se atrevan a contarlo.

El actor ha participado en el podcast The Conversation: About the Men, presentado por la periodista y fotógrafa británica Amanda de Cadenet, para hablar sobre su experiencia. “No voy a tener miedo de las relaciones porque mi primera experiencia fuera un chantaje. Aquello fue una aberración”, comenta.

Asimismo, McConaughey se siente afortunado de haber superado estos traumas y asegura que no deja que estos le condicionen su presente: “No voy a dejar que esto me golpee. No voy a dejar que golpee mi confianza en las personas. Puedo tener una relación sana a día de hoy, eso no es negociable”.