Miembros de El Sistema elevan sus voces por el rescate de la Orquesta Sinfónica de Guárico

Las fallas de luz y las condiciones deplorables que presenta la sede de la Fundación Orquesta Sinfónica del estado Guárico (Foseg), en San Juan de los Morros, no fueron impedimento para la visita histórica, este miércoles 21 de septiembre, de integrantes de la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV) junto a destacados miembros de El Sistema y la Fundación Amigos Sinfónicos.

Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

La compañía de algunos músicos de la OSV y el brillo de un par de sinfonías dirigidas por los maestros Marcos Carrillo (exdirector de Foseg) y el destacado director de orquestas Christian Vásquez, reavivó la esperanza de los jóvenes músicos que aún ejecutan con precisión sus instrumentos y persiguen sus sueños musicales, pese a las vicisitudes que enfrenta la Foseg en los últimos años.

“Mi esperanza es que esto ayude a que toda la gente se motive y apoyen a los músicos de la Orquesta Sinfónica del estado Guárico”, sostuvo el maestro Vásquez.

Recordó que hace unos 15 años ocupó la segunda fila de violinistas en la Foseg, y para entonces bajo la dirección del maestro Marcos Carillo, la Orquesta de Guárico era una de las mejores en el país.

Hoy la realidad es distinta a la de hace más de una década y así lo corroboraron los miembros de la OSV y de la Fundación Amigos Sinfónicos, en un encuentro que además tuvo como propósito conocer las cualidades de los músicos integrantes de la orquesta de Guárico.

“En lo musical, el grupo que está tiene un nivel altísimo y puede entrar a las mejores orquestas de Venezuela, pero las condiciones -en la sede- no son las correctas para ensayar. Me di cuenta de que no hay mucha luz, hay problemas con el agua, no hay aire acondicionado y el calor por estos lados no es nada fácil”, lamentó el director de orquestas y representante de El Sistema.

Además de las fallas de infraestructura y la falta de apoyo gubernamental, en la actualidad la Foseg no cuenta con un director musical.

Sin embargo, la experiencia de algunos integrantes, aunado a la entrega y la pasión de los más jóvenes, les permite continuar con la música, pero esto no es suficiente para lograr las condiciones óptimas que requiere la institución.

“Tenemos que reflexionar y valorar lo que tenemos en casa. Aquí tenemos un potencial increíble, pero necesitan ayuda, ellos solos no lo pueden hacer. Yo invito a todas las autoridades, a las empresas privadas, públicas, a los vecinos, para que apoyen a sus músicos, a sus jóvenes, porque este es el futuro de Venezuela”, enfatizó Vásquez.