El príncipe Andrés habría conspirado para evitar el ascenso al trono de Carlos III

La muerte de la reina Isabel II ha traído consigo nuevos escándalos sobre la Casa Real. Entre ellos, el que ha desatado la periodista Angela Levin, quien en su nuevo libro sobre la familia real británica deja en muy mal lugar al príncipe Andrés por haber trazado supuestamente un plan contra Carlos III.

Por 20minutos

La periodista, que anteriormente había publicado otras biografías sobre los Windsor, cuenta que el duque York habría tratado de evitar el ascenso al trono de su hermano, el actual rey. Unos esfuerzos caídos en saco roto.

Según recoge The Telegraph, Levin ha obtenido esta información a partir de una fuente muy fiable y cercana al palacio de Buckingham, la cual le ha explicado que el fin principal del príncipe Andrés era convertir en rey a Guillermo de Inglaterra, el siguiente en la línea de sucesión.

The Telegraph giving me a great show. The biography itself will be published on September 29. pic.twitter.com/eXUlH52jGU

— Angela Levin (@angelalevin1) September 21, 2022