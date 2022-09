La inapropiada reacción de una streamer después de recibir una donación de un dólar (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En Twitch hay miles y miles streamers pequeños con contenido de lo más diverso que consiguen crear una comunidad íntima sin hacer mucho ruido. Sin embargo, son pocos los que se libran de hacerse viral de vez en cuando.

Por: 20 Minutos

En la última ocasión ha sido una joven con apenas 3.000 seguidores llamada Karen, que se dedica a hacer directos hablando y cocinando, la que ha llamado la atención de miles de internautas por una borde respuesta a uno de sus espectadores.

En el video, que ahora está siendo compartido por todas las redes sociales, se puede ver como la creadora de contenido, que está leyendo el chat en su movil, se enfada después de recibir una donación de un dolar.

Financial domination streams are making their way on to Twitch pic.twitter.com/hMWuFlamd4

— Dexerto (@Dexerto) September 21, 2022