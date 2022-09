“Luchan por la libertad y sus derechos”: Guaidó repudió la muerte de otra mujer en protestas en Irán

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, condenó este viernes 23 de septiembre, la muerte de Ghazale Chelavi, otra mujer que salió a las calles para protestar por el asesinato de Mahsa Amini, a manos de la policía del hiyab en Irán.

Por lapatilla.com

“Luchan por la libertad y sus derechos, la democracia no tiene fronteras, regímenes autocráticos comparten un método, no una ideología: la brutalidad”, escribió Guaidó en su cuenta de Twiiter.

El líder democrático expresó además, que “La defensa de la libertad se unen por la protección de los derechos y los mas vulnerables”.

La periodista iraní Masih Alinejad, aseguró que a Ghazale Chelav, le dispararon en la cabeza en la ciudad de Amol. Era una montañera de 32 años llena de vida y su familia está conmocionada.

Miles de personas salieron este este viernes a las calles en Irán, para defender el uso del velo y denunciar a los mercenarios, tras una semana de protestas desatadas por la muerte de las jovenes que dejaron al menos 50 muertos.

3)

Another woman, Hananeh Kia, 23 Yr old was shot by Iranian security forces while she was protesting over the murder of #MahsaAmini in Nowshar city.

She is one of the dozens of ppl lost their lives during the ongoing protests. The world must take action against our killers pic.twitter.com/hNoBRknHpg

— Masih Alinejad ?? (@AlinejadMasih) September 23, 2022