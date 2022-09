Para subir la moral de sus tropas, Ucrania usó una frase culminante de Simón Bolívar

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A 208 años de la publicación del Manifiesto de Carúpano, escrito por Simón Bolívar, el departamento de Defensa de Ucrania citó una de las frases culminantes del documento, luego de siete meses de la invasión rusa en su territorio, reseñó El Pitazo.

“No comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias, vosotros sois libres, ellos esclavos. Simón Bolívar”, citó el Departamento de Defensa ucraniano este viernes, 23 de septiembre, por medio de la red social Twitter.

"Do not compare your material forces with those of the enemy. Spirit cannot be compared with matter. You are human beings, they are beasts. You are free, they are slaves."

Simon Bolivar

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 23: pic.twitter.com/bXyTAHMh7w

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 23, 2022