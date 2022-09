Alarma por muertes de bebés en Aragua: denuncian contaminación bacteriana en área neonatal del Hospital Central de Maracay

“No quiero que mi nieta sea una más de las estadísticas, la gente debe saber que el área de neonatal está contaminada”, así declaró Eliana Del Castillo, abuela de Anastasia de la Rosa Maiello Del Castillo, bebé que falleció en el Hospital Central de Maracay (HCM) tras ser diagnosticada con meningitis bacteriana y klebsiella pneumoniae.

Tras esta denuncia, de manera extraoficial el personal del HCM confirmó que la sala neonatal está “sumergida en una crisis bacteriana que ha ocasionado la muerte diaria de recién nacidos producto de la contaminación”.

En este sentido, la abuela de Anastasia comentó que hay un brote terrible y el número de contagios es alarmante, porque las áreas neonatales están contaminadas y no se les está dando el debido cuidado a los recién nacidos.

“Mi nieta muere por mala praxis médica, por negligencia por el aseo, la salubridad, en el control de riesgo. Pasé un mes y medio en emergencia pediátrica y puedo dar fe de que existen demasiadas irregularidades”, señaló.

Una enfermera de este centro de salud aseguró que parir en el HCM es una lotería. “Ciertamente muchos bebés vienen con problemas y desgraciadamente algunos con pocas probabilidades de sobrevivir, pero aquí ha habido días que mueren más de 10 recién nacidos, eso no es casualidad”, añadió.

De este modo, Del Castillo informó que tomará acciones legales en contra de los funcionarios que están a cargo del Hospital Central de Maracay, así como contra los doctores que atendieron a su nieta por negligencia médica.

“Yo le escribí por todos los medios a la gobernadora Karina Carpio, hasta por el WhatsApp y me dejó en visto. Solo quería que me ayudaran a que mi nieta viviera, ella no tiene la culpa que por ineficiencia, por gente sin corazón donde nació, esté contaminado y ella se haya contaminado. Me pudieron ayudar y no lo hicieron”, finalizó en medio del llanto.