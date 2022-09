David Mendoza: Por qué la gente reclama

Posteado en: Opinión

Por qué la gente reclama en Francia frente a la embajada de Irán, qué quieren los maestros venezolanos, por qué las mujeres iraníes arman lío, qué pasa con el pueblo ruso, qué les molesta a los cubanos, qué mosca les pica a los palestinos. Puedo seguir con una lista inmensa de reiteradas rabias, desencuentros, manifestaciones de una gran inconformidad y valentía por parte de la gente. La simple y llana. Por qué a sabiendas de que van a ser maltratados, detenidos, aporreados, bateados, amenazados, vilipendiados entre otras muchas, la gente se infunde de valor y sale a gritarle a las autoridades lo imbéciles, abusivos, tiranos y burros que son. Por qué a sabiendas de que lo más probable es que te ganes en el caso ruso, mínimo la boleta de notificación de ser reclutado y te manden a luchar en la guerra contra la cual te estás manifestando, o en Cuba te metan unos “tate quietos revolucionarios” y te anoten en la lista de los malcriados, con las obvias consecuencias que algo así representa en un país donde nada se puede obtener sino a través del partido y del gobierno. En el caso iraní, la cosa se pone mucho peor, porque por quítate o mejor dicho “no te quites esta pajita” son capaces de matar a sus mujeres. Y me pregunto si el gobierno venezolano condenó la muerte de Hadis Nafaji, o si se ha comunicado con Vladimir Putin para persuadirlo a detener la invasión a Ucrania y de que deje de estar amenazando al mundo con un conflicto nuclear.

Será que la gente sabe que los gobiernos del mundo en su mayoría son irresponsables y no gobiernan en favor de sus pueblos. Será que la gente se cansa de cuando en cuando de los abusos y las mentiras de los poderosos. Será que la gente pierde el miedo y sale movilizada por tripas insufladas de dignidad.

Los muchachos rusos salen ahora mismo corriendo de su país para no ser utilizados como carne de cañón por su gobernante, los artistas cubanos se han pronunciado reiteradamente contra la “represión solidaria” de su “gobierno humanista”. Me sumo en voluntad a todas aquellas gentes que salen con el alma puesta de escudo a luchar contra el abuso del poder.

En el artículo titulado “La ley de Brassens”, en el cual referencio la letra de la canción “Morir por las ideas”, me posiciono del mismo lado de Brassens. Aquellos políticos que vociferan su disposición a morir por sus ideas, normalmente no están dispuestos a hacerlo en realidad, sin embargo, gustan de acumular seguidores a los cuales utilizar de mampuesto para tal fin. No vale la pena morir por ningún gobierno ni a manos de aquellos más sombríos y siniestros. Nadie en lo personal tiene la culpa de estar sometido a este tipo de gobiernos, y claro que aplaudo la lucha social y política, pero no se dejen matar, cuídense, sobre todo los jóvenes Por supuesto que todo aquel que se enfrenta a los intereses de un gobierno, está expuesto a ser objeto de abuso por parte de poder.

En el caso de la guerra de Putin, él está sentadito, comiendo sabroso, echando mano cuando puede de buena compañía, mientras que los jóvenes rusos tienen que pagar su factura, y ni se diga del pueblo ucraniano (ya van seis meses de guerra).

En fin, la gente reclama porque tiene razón, porque lo vale. Me sumo a todas las causas y protestas que en estos últimos días irritan la piel del mundo. Me refiero a las causas justas, no a aquellas otras, producto de la manipulación del poder, como es el caso de la de Cristina en Argentina, ella pretende estar por encima de la ley; tiene que responder por el millardito de dólares que presuntamente desapareció.

