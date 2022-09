El Fiscal Karim Khan instó a que debe ejecutarse la orden de arresto de Nouradine Adam por parte de la CPI, así lo señaló este 26 de septiembre.

lapatilla.com

Khan destacó “este ha tardado un día en llegar: la primera vez que un alto comandante del grupo armado Seleka comparece ante la CPI. La belleza de la ley es que no hay lugar para esconderse”.

Asimismo, enfatizó que la orden de arresto “del Sr. Nouradine Adam debe ejecutarse, debe ser llevado ante la CPI lo antes posible” destacando que “las víctimas tienen derecho a la verdad”.

Quién es Noureddine Adam

El exlíder de Seleka, Noureddine Adam, es buscado por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

hace ya más de tres años y medio que el centroafricano es buscado por la jurisdicción internacional. El 7 de enero de 2019, la CPI efectivamente emitió en secreto una primera orden de arresto. Esperaba tener más posibilidades de arrestar a Noureddine Adam manteniendo esta orden bajo sello.

¿De qué se acusa al ex número 2 de la Seleka? La Corte Penal Internacional lo acusa de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hechos que se habrían cometido en el año 2013, entre los meses de abril y noviembre. El centroafricano también está en la mira de la Interpol, donde está fichado, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que le prohíbe viajar desde 2014.

La publicación de la orden de detención de la CPI permite conocer un poco más las acusaciones contra Adam: actos de tortura, actos de persecución, tratos crueles… Cuando la Seleka consiguió derrocar al presidente centroafricano François Bozizé y tomar Bangui en En marzo de 2013, para dar el poder a Michel Djotodia, Noureddine Adam habría actuado como un verdadero criminal de guerra, según la CPI.

#ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC: Arrest warrant for Mr Nouradine Adam must be executed, he must be brought to the ICC as soon as possible because the victims have the right to the truth. Mr Adam was Mr Said’s superior during the commission of the crimes at the OCRB in 2013. pic.twitter.com/bsG0j2em12

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) September 26, 2022