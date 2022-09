La depresión feliz: síntomas que alertan que la podrías padecer sin darte cuenta

Posteado en: Salud, Titulares

La depresión feliz es uno de los tipos de depresión más frecuentes en la actualidad. Básicamente, este término hace referencia a los síntomas que padece cualquier persona con depresión, pero además, en este caso se añade el hecho de que las personas que la padecen lo intentan ocultar con un fuerte afán ante los demás, amigos, familia o colegas del trabajo.

Por: El Heraldo

Un estudio publicado en el Journal of Neurology, reveló que la fatiga en los pacientes que han superado la COVID-19 estaría relacionada con padecer ansiedad, depresión y apatía. Además, un estudio publicado en The Lancet, también confirma que los casos de depresión mayor han aumentado un 28 por ciento desde la pandemia.

Por otro lado, la profesora colaboradora del máster universitario de Psicopedagogía de la UOC, Vanesa Rodríguez Pousada, explica que el hecho de que las personas que padecen este trastorno se esfuerzan en ocultar su malestar se traduce en una mayor dificultad para detectarlo, lo que incrementa el número de casos que todavía no se han diagnosticado.

¿Por qué se oculta este malestar?

Normalmente, las personas que padecen este tipo de depresión no son conscientes de lo que les pasa, o si lo son, se autoengañan porque no quieren aceptarlo. En la mayoría de casos, piensan que su obligación es ser feliz y que no pueden permitirse estar mal.

En cuanto al tipo de personas más proclives a padecer depresión feliz, no hay un perfil concreto, ya que de ello dependen diversos factores. No obstante, las personas que se autoexigen un alto grado de perfección, tienen más probabilidades de experimentar este tipo de depresión, ya que no van a tolerar sentirse mal y no poder evitarlo.

Comportamientos o síntomas que alertan la depresión feliz

A pesar de intentar esconder todas esas emociones, muchas veces es inevitable y hay ciertos signos que demuestran que algo no está bien. Ferran Marsà Sambola, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, señala que hay estudios que sostienen que las personas que experimentan una depresión feliz suelen tener:

Más apetito

Dormir en exceso

Tener una mayor sensación de pesadez en brazos y piernas

