La selección danesa presentó su “uniforme protesta” para Qatar 2022 (FOTO)

Una de las cosas más esperadas antes de un gran evento son las camisetas de los equipos participantes. Una de ellas, presentada hoy, será especial. La marca Hummel ha desvelado las elásticas que lucirá la selección de Dinamarca en el Mundial 2022 y ha lanzado un mensaje sobre las camisetas.

Por: Marca

“La camiseta lleva un mensaje consigo. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona”, afirmó la marca en sus redes sociales.

This shirt carries with it a message.

We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.

We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS

— hummel (@hummel1923) September 28, 2022