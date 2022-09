¿Qué dice EEUU sobre supuesta migración de expresos venezolanos a su frontera con México?

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aclaró que somete a “una investigación continua” a todos los solicitantes de asilo en sus fronteras, en respuesta a las denuncias recientes de un grupo de líderes del Partido Republicano sobre la supuesta migración en masa de reos venezolanos a su territorio.

Por Gustavo Ocando Alex / vozdeamerica.com

“El Departamento de Seguridad Nacional evalúa y examina a todas las personas que se encuentran en la frontera, y todos los solicitantes de asilo se someten a una investigación continua mientras sus solicitudes están pendientes”, comentó a la Voz de América un portavoz de ese organismo dependiente del gobierno federal de Estados Unidos.

Un grupo de 14 congresistas republicanos remitieron la semana pasada una carta al secretario de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, Alejandro Mayorkas, para “demandar respuestas sobre la liberación temprana de prisioneros violentos venezolanos y empujándolos a unirse a las caravanas que se dirigen hacia nuestra frontera sur”, anunció en su cuenta de Twitter uno de los firmantes, el legislador de Texas, Troy Nehls.

? I sent a letter with 13 of my @HouseGOP colleagues to @SecMayorkas demanding answers about Venezuela releasing violent prisoners early and pushing them to join caravans heading towards our southern border.

We need transparency and accountability from this administration. pic.twitter.com/zqx4yCtEP6

— Congressman Troy Nehls (@RepTroyNehls) September 22, 2022