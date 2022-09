Deplorables condiciones impiden inicio de clases en escuela de Maturín (FOTOS)

Aunque el régimen de Nicolás Maduro anunció el inicio de clases para el próximo lunes 3 de octubre, las actividades escolares no podrán comenzar en la Escuela Básica Inés Bárcenas de Mota de Maturín, debido a las malas condiciones que presenta. Sus ocho salones y oficinas administrativas están totalmente anegadas a causa del mal estado de los techos y el colapso de las canaletas.

Por Corresponsalía

Dicha institución educativa no cuenta con sede propia desde hace 12 años, luego que la estructura original se desplomara tras una crecida del río Guarapiche. Tras lo sucedido, fue cedido un espacio “provisional” en la Escuela Técnica Industrial Rómulo Betancourt para que los niños no perdieran el año escolar, sin embargo, desde ese entonces no ha habido voluntad para unos espacios más acordes.

Francisco Gómez representante de dos niños de preescolar, manifestó que en más de una década, no ha habido respuesta del gobierno para realizar las reparaciones respectivas. Indicó que el principal problema que tienen es el de los techos, ya que todas las aulas están anegadas.

“Los representantes hicimos una propuesta para que los espacios de la cinemateca sean usados para la escuela básica. Hace 10 años se planteó esa idea, pero no ha habido respuesta alguna, más bien los techos se los han robado dos veces. Doce años después, vemos el franco deterioro de este plantel y la entonces gobernadora y actual ministra de Educación no ha solucionado nada, porque aquí con el programa Una gota de amor, aquí no ha llegado ni una chispita”, señaló Gómez.

De igual forma, Flor Rondón, docente de la institución, expresó que la matrícula de estudiantes es de 130 alumnos desde inicial hasta sexto grado. En este sentido, informó que dadas estas condiciones no pueden iniciar las clases ya que afirma, no pueden arriesgar la salud de los niños.

“La escuela no tiene electricidad desde hace dos semanas por una falla con un corte de un árbol en la entrada, así tampoco podemos iniciar el año escolar porque como somos una escuela nacional, se brinda el PAE y no hay dónde guardar los alimentos refrigerados. Fue por eso que se tuvo que llevar a otro lugar y resguardar la comida para que no se dañara”, manifestó Rondón.

A pesar de haber entregado una carta al gobernador chavista de Monagas, Ernesto Luna explicando la situación, no han recibido respuesta. Tanto representantes como personal docente, administrativo y obrero, esperan pronta solución a este problema, para que los estudiantes puedan comenzar el año escolar lo antes posible.