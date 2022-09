George Clooney y su esposa revelan el secreto para no haber discutido en ocho años como pareja

Click to share on Google News (Opens in new window)

A pesar de que de muchas parejas hollywoodienses se suele decir que tienen una relación intermitente, en el caso de George y Amal Clooney no es así: no se les conoce una discusión pública ni privada en los más de ocho años de vida en común que llevan. Y, ahora, han decidido dar a conocer cómo lo han conseguido.

Por 20minutos

El actor y la abogada por los Derechos Humanos han protagonizado una entrevista en un programa matinal de la CBS en la que han hablado no solo de cómo se conocieron y la forma que la que dentro de su relación han encontrado la felicidad plena gracias a un mayúsculo amor conyugal sino también la manera en la que les ha cambiado, para mejor, ser los padres de los mellizos Ella y Alexander, que ya tienen cinco años.

Precisamente esta semana celebraban su octavo aniversario de boda y han resumido cuál es para ellos la clave del éxito de su matrimonio. “Todo empieza con el amor. Creo que ese es el único secreto para que funcione. Para nosotros ha sido fácil. De hecho, tengo la sensación de que, por ahora, [ha sido] lo más fácil que hemos hecho en nuestras vidas. No hemos llegado a tener nunca una discusión”, ha explicado el actor y director de

61 años.

