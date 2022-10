Drama en la F1: se incendió el auto de Pierre Gasly cuando se detuvo en boxes (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este viernes se vivió un momento tenso durante las pruebas de la Fórmula 1 en el GP de Singapur que se correrá el domingo. En una parada en boxes, el piloto Pierre Gasly tuvo que escapar de su monoplaza por un incendio que se había desatado y que, afortunadamente, fue apagado de inmediato por los mecánicos.

En las imágenes de la trasmisión oficial se pudo captar el momento en el que la llamarada aparece justo por detrás de la cabeza del corredor francés de 26 años, quien rápidamente logra zafarse y huir del lugar. Al mismo tiempo, un integrante del equipo mecánico de la escudería apareció en la escena con un extintor y logró acabar con el peligro.

El reportero británico Ted Kravitz pudo dialogar con algunos de los integrantes de AlphaTauri para comprender qué había ocurrido: “El equipo me dice que el fuego comenzó cuando el respiradero de combustible fue conectado al automóvil”, explicó en diálogo con la cadena SkySports. “Normalmente, cuando se empuja (el vehículo) hacia el garaje, le ponen un respiradero para que el tanque de combustible pueda ‘respirar’. Y luego lo mantienen encendido cuando ponen o sacan combustible para permitir que el aire salga del tanque de combustible. Lo que no entiendo es por qué se conectó eso cuando el auto todavía estaba en la caja de boxes. Solo necesito entender eso”.

Lo increíble no solo es que no hubo que lamentar heridos, sino que además el monoplaza tampoco sufrió daños, apenas se quemó una cinta adhesiva que estaba cerca del fuego. Por eso, Gasly pudo completar las pruebas del circuito de Singapur.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2

The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S

— Formula 1 (@F1) September 30, 2022