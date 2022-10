Lo que dijo Blinken sobre el intercambio de prisioneros con Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado la tarde de este sábado donde celebró la liberación de siete ciudadanos que se encontraban detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.

En dicho comunicado, el funcionario estadounidense agradeció los esfuerzos realizados por la administración de Joe Biden que lograran la liberación de los detenidos.

“Estos estadounidenses detenidos injustamente y los residentes legales permanentes están libres y pronto se reunirán con sus seres queridos“, reza parte del escrito.

A continuación el comunicado del Secretario de Estado:

Damos la bienvenida a la liberación de Venezuela de seis ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente: Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Matthew Heath y Osman Khan, así como del residente legal permanente de los Estados Unidos, José Pereira. Después de extraordinarios esfuerzos y perseverancia en todo el Departamento de Estado y el gobierno de los EE. UU. en general durante muchos meses, estos estadounidenses detenidos injustamente y los residentes legales permanentes están libres y pronto se reunirán con sus seres queridos. Agradezco al Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, y al resto de nuestro equipo del Departamento de Estado por sus incansables esfuerzos para lograr este resultado.

Aunque celebramos la liberación de estos ciudadanos estadounidenses de Venezuela, todavía tenemos más trabajo por hacer. La seguridad de los estadounidenses en todo el mundo es mi máxima prioridad como Secretario de Estado, y continuaremos presionando para que se libere a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

We welcome the long overdue release and return of seven U.S. nationals, wrongfully detained in Venezuela. We will never stop working until all U.S. nationals held hostage or wrongfully detained around the world are home.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 1, 2022