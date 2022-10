La Unellez una historia comentada el antes y el después, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein.

Me enteré por las redes sociales por WhatsApp por medio de una nota de prensa firmada por el periodista (Dimas J. Medina) que el día de hoy 7 de octubre la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” -Unellez- arriba a sus 47 años de su fundación. Creada durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la universidad que siembra, como también se le denomina a la Unellez, contabiliza igualmente 22 años de haber sido intervenida por el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por sugerencia de su hermano mayor, Adán Chávez.

En esos recuerdos de la Unellez de la intervención se empezó imponer el comunismo educativo por parte de la robolucion bonita se demostró debilidad para resolver las necesidades prioritarias de la sociedad, la corrupción se desbordó y en unas de las instituciones fundamentales de la Unellez y fuertemente cuestionadas. Dichas palabras muestran una cara dura de la realidad, aunque si bien es cierto no se han encontrado las soluciones de esta intervención universitaria a las diferentes problemáticas presentes, son los propios de los llanos occidentales de los estados Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes con su apatía, quienes no toman las riendas en pro de mejorar y priorizar los medios por los cuales la única ganancia quedé para el pueblo. Por tal razón, situaciones como estas muestran que las frustraciones las convierten en intolerancias, por ello, buscan obtener las cosas de manera fácil, quebrantando el proceso democrático. Es por esto que, el progreso alcanzado se encuentra en constante peligro debido a las presiones de diversos sectores convirtiéndose así en obstáculos e imponen sus criterios educativos y unos de esos hechos recuerdo con la acta Nº 639, RES. Nº CD 2004/130, de fecha 03-03-2004, punto Nº 82: donde se prohíbe a la comunidad universitaria el consumo de productos “golpistas” y ver Rctv, Venevision, Globovision y Televen en la Unellez. Los rectores imponían el socialismo como una vez lo hicieron en todas las instituciones del estado recordemos la estatal petrolera como dijo Ramírez Pdvsa es roja rojita… La corrupción y guisos se implementó en esa casa de estudio en la administración o regencia de la UNELLEZ, en tiempos de revolución, coincide perfectamente con la corrupción como modelo de gobernabilidad. No exagero, cuando no son los rectores designados, los de antes y el actual, que hacen de esa institución universitaria un feudo en el cual la rendición de cuentas es una vaga referencia del pasado, lo mismo sucede con la excelencia académica que alguna vez caracterizó a esa casa de estudios.

En esos años de la intervención de la Unellez la corrupción presupuestaria y de cargos, así como la corrupción en la implementación de diversas políticas, amenaza con desaparecer esa casa de estudios superiores como lo dijo Emill Brandt dirigente político un creciente déficit de insumos y equipos para el desarrollo de la vida académica, deserción de profesionales, déficit de transporte estudiantil y comedor y deplorables condiciones, una situación que no permite garantizar los beneficios mínimos para estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero. Sobre las erradas políticas educativas de la revolución bolivariana han deformado la vida universitaria en la Unellez, al punto que para ingresar a cursar estudios superiores, sólo debes presentarte en Arse con tu cédula de identidad y puedes inscribirte en una carrera. Aun así, en ‘La universidad que siembra’, la deserción de profesores y estudiantes presenta cifras impactantes, haciéndola lucir desolada, insegura, enferma por la crisis y en ruinas. Nadie de los interventores no da respuestas de los daños, solo un silencio de lo comentado. La incapacidad del Estado para solucionar y producir respuestas concretas en el sector social, especialmente en el educativo, es el costo que se ha tenido que pagar por el funcionamiento del sistema político-partidista que está en su momento más crítico, el dilema que deben resolver los grupos de poder, sean nacionales o locales, privado o público, es si educar para los llanos occidentales o educar para un gobierno y solo se ve es corrupción. Como lo dijo Renzo Meza: Corrupción y socialismo: Responsables de la destrucción en la UNELLEZ – Barinas donde comenta que los pasillos que atraviesan lo que alguna vez en Barinas se denominó como «la Universidad que siembra», hoy solo se cosecha destrucción, abandono y olvido», una universidad pública fundada el 7 de octubre de 1975 por el ex presidente Carlos Andrés Pérez, en la antigua instalaciones del Hotel Llano Alto, un ícono en Barinas. Según me comentan que estuvieron en la creación de esa casa de estudios le plantearon a CAP de ese proyecto en los años 70 en ese día se hospedó dicho hotel era de la Corporación Nacional de Hoteles y Turismo (CONAHOTU), construido en un terreno arbolado con vista hacia la ciudad y las montañas, consta de 30 habitaciones con baño incorporado, 2 suites, 17 bungalows, un salón principal, comedor techado y comedor al aire libre, cocina, fuente de soda, piscina y piscina para niños, sala de juegos, tiendas, administración y servicios, así como de un club hípico provisto de caballerizas. Pérez se le vino la idea y dijo que aquí se construye esa universidad que le plantearon, también por el Presidente del Concejo municipal de esa ciudad, Buenaventura “El Negro” Álvarez, dio parte del terreno y dejó de ser autónoma hace 22 años, cuando fue intervenida cuando destituyen al Rector Osmar Buitriago por orden del difunto eterno, desde entonces todos sus rectores han sido impuestos, a dedo, dando lugar a las más insólitas irregularidades, una historia de guisos educativos y pare de contar de contar. Según como dijo el científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” en la Unellez tiene una historia de 47 años de esa casa de estudios universitarios el antes y el después…

