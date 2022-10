Lotería de Visas 2024: Los 10 mejores consejos del gobierno de EEUU para ganar la green card

El Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad para el año fiscal 2024, mejor conocido como la Lotería de Visas, se llama “DV-2024” porque los extranjeros seleccionados en el sorteo aleatorio deben haber presentado la solicitud y recibido sus visas de inmigrante antes del 30 de septiembre del 2024, anunciaron las autoridades estadounidenses.

Por El Nuevo Herald

En una guía didáctica publicada en su cuenta de Twitter, el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado estadounidense, ofreció una serie de 10 consejos para los aspirantes a la tarjeta de residencia permanente o green card, que les permitirá vivir y trabajar legal y permanentemente en Estados Unidos a los ganadores que completen el proceso de calificación.

1 – DEBES SER ELEGIBLE AL PROGRAMA DE VISAS POR DIVERSIDAD

Para calificar a la Lotería de Visas 2024 debes cumplir estos requisitos:

-Tener la nacionalidad de un país que califica al programa.

-Educación secundaria o experiencia laboral calificada.

-No te has postulado ya este año al programa. ? Presentar una foto reciente tomada en el último semestre.

2 – ¿CUÁNDO PUEDES ENTRAR EN LA LOTERÍA DE VISAS 2024?

El plazo para participar en el sorteo de hasta 55,000 green cards DV-2024 es hasta el martes, 8 de noviembre, al mediodía, para aquellos ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos y quienes cumplan los requisitos de elegibilidad.

3 – NO COMPARTAS INFORMACIÓN PERSONAL DEL DV-2024

No des a otras personas información personal necesaria para llenar la planilla de inscripción de la Lotería, ya que, si tu nombre es inscrito más de una vez en el sorteo, serás inmediatamente descalificado.

THREAD: #DYK this year’s Diversity Visa Program open season is called “DV-2024” because the individuals selected this season must apply for and receive their immigrant visa by September 30, 2024? Learn more at? https://t.co/FFByUl4D0B?and in the?below #DV2024 (1/10) pic.twitter.com/f4CG01yVcp

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 7, 2022