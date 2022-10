Mujer iraní se defendió de hombres que la atacaron por no llevar el velo (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

A casi un mes de comenzadas las manifestaciones que tomaron las calles de múltiples ciudades de Irán, el régimen ha tenido que recurrir a nuevos métodos de represión. Múltiples organismos de derechos humanos y ONGs han denunciado la extrema violencia por parte de los efectivos policiales, quienes utilizan gases lacrimógenos, armas y pistolas taser para sofocar las protestas.

Por Infobae

Sin embargo, con los ojos del mundo puestos en los más de 200 muertos que ya se cobraron estos ataques y más de 1.200 detenidos, los efectivos de las fuerzas policiales buscaron una alternativa a los enormes despliegues antimotines y se infiltraron entre los ciudadanos para continuar así con la represión.

Tal es el caso del ataque difundido en redes sociales por la periodista Joyce Karam, donde se ve a dos hombres vestidos con camisa blanca y pantalón negro quienes se acercan a una mujer que caminaba por la calle con su pelo al descubierto, sin el velo.

Ante esto, los hombres la acorralaron contra la pared y comenzaron a patearla y golpearla, a lo que la mujer respondió también con golpes, patadas y empujones. Rápidamente, tres hombres que caminaban por la misma calle y vieron la secuencia se sumaron a la defensa de la joven.

Finalmente, los atacantes dejaron en paz a la mujer, continuaron su camino y el episodio no pasó a mayores. La periodista denunció el hecho por su “nivel de misoginia, interferencia del Estado y tácticas abusivas contra las mujeres”.

These two men are from Basij, one of Khamenei's repressive forces in plain clothes.

They want to force this woman to wear her hijab.

See how bravely the woman defends herself.#MahsaAmini #IranRevolution #????_?????#????????_?????? pic.twitter.com/8hdlKyOqLF

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) October 13, 2022