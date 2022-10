EEUU confirma cierre del puente fronterizo en Matamoros por protestas de migrantes venezolanos

El Puente Gateway entre Matamoros y Brownsville ha sido cerrado debido a protestas por parte de migrantes venezolanos, esto debido a la nueva ley que el gobierno de EEUU esta aplicando a toso los migrantes que quieren llegar al país.

Por lapatilla.com

El gobierno de EEUU ha instruido a los empleados que eviten el área hasta nuevo aviso.

Los ciudadanos deben evitar el área, monitorear los medios de comunicación para obtener actualizaciones y notificar a amigos y familiares sobre su seguridad.

Las devoluciones son parte del plan anunciado el miércoles por los gobiernos de Estados Unidos y de México, según el cual la Casa Blanca aceptará hasta 24.000 migrantes venezolanos que se registren previamente en el programa y lleguen por vía aérea.

Unos 120 venezolanos fueron devueltos a Matamoros, la ciudad que está al otro lado de Brownsville en el extremo este de la frontera, confirmó el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante, donde se alojaron los extranjeros. Todos llegaron con un permiso temporal para estar en México, explicó el sacerdote que agregó no haber recibido ninguna información sobre qué pasará con ellos.

The Gateway Bridge between Matamoros and Brownsville has been closed due to a protest. U.S. gov. employees have been instructed to avoid the area until further notice. ?? citizens should avoid the area, monitor media for updates, and notify friends and family of their safety.

