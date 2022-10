El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de octubre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Surgen algunos inconvenientes en el trabajo, demoras un poco en concretar acuerdos y mucho más en alcanzar ciertas metas. Los obstáculos son retadores y por momentos sientes que te superan. No te alteres, que todo tiene solución y mucho menos tomes decisiones precipitadas ni presiones demasiado a los involucrados.

Tauro

Tarde o temprano todo estará adonde tiene que estar. Hagas lo que hagas, sino es para ti, se irá. No te compliques la vida y tampoco se la compliques a los demás. Cada uno actúa desde sus limitaciones y no necesariamente lo hacen con mala intención. No te metas ideas que no son.

Géminis

Haz lo correcto aún cuando nadie esté mirando. Si quieres algo ve tras ello, no importa si te equivocas, o si tienes que volver a empezar, lo que te importa es llegar al final. Y la clave más importante: la actitud. Si tienes buena actitud, no hay persona ni problema que te supere.

Cáncer

No hay peor intento que el que no se hace. O es ahora o quizá nunca. Y no es que en el futuro no surjan nuevas oportunidades, porque siempre las habrán. Se trata de que aproveches las opciones actuales aquí y ahora. ¿Para que esperar más?

Leo

Te amo, pero no te amo mas que a mi mismo, porque mi primer y más grande amor es el que tengo hacia mi mismo. Esa es la premisa que debes aplicar al amor. Primero tú, porque si amas más a otro que a ti mismo, eso ya no es amor.

Virgo

“La vida es dura”, “no nací para se feliz”, “Nadie me ama lo suficiente” son pensamientos que te alejan del amor a ti mismo y al de los demás. La vida no es fácil pero convéncete de que naciste para ser feliz, porque la felicidad es un trabajo interno, no una meta.

Libra

Enfrentas una pequeña crisis que te permite descubrir algo que antes no querías o no podías ver. Al principio te sorprendes, pero después asumes lo que sucede como una nueva realidad, tu realidad. Una situación, que por supuesto, no tiene que ser permanente. Sabes que no tienes opción, o lo enfrentas o te supera. Así que, manos a la obra. Recuerda que eres y serás un ganador.

Escorpio

Un pequeño cambio significa mucho más de lo que supone. Dar ese primer paso puede causar dolor, pero con el tiempo dará paso a la paz de haber hecho algo por ti y para ti. No tengas miedo, algún día tiene que suceder y entre más pronto sea, mejor.

Sagitario

Das un paso atrás y ves lo que sucede como un espectador. Descubres detalles que no habías visto, quizá por estar demasiado involucrado y más enfocado en el problema que en la solución. Al fin sientes qué hay una luz al final del camino, opciones que ofrecen una nueva oportunidad de volver a empezar y esta vez, hacerlo mucho mejor.

Capricornio

Cometes una imprudencia y lastimas los sentimientos de una persona que amas. Puede que no te des cuenta y que lo hagas sin intención, pero igual no es excusa. Piensa antes de hablar y todo si será más fácil para ambos.

Acuario

Creas nuevas estructuras de trabajo y un plan mucho más efectivo, que no dudarás en poner en acción la próxima semana. No tienes a la mano las herramientas que necesitas, pero aún así, nada te detendrá, sales, las buscas y las encuentras.

Piscis

Hoy eres un poco más inestable y te cuesta enfocar tu atención en un solo asunto, piensas en mil cosas y podrías confundirte entre lo que crees y lo que realmente es, y como resultado al llegar al final del día no habrás concretado nada. Hay demasiado por hacer, concéntrate y termina lo que comiences.