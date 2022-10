“Como una zona de guerra”: El fuego desató una enorme tragedia en feria de una ciudad de Texas

Un incendio destruyó más de 70 vehículos en un estacionamiento de una granja y feria familiar cerca de la ciudad de Temple, en el centro de Texas, el sábado, desatando una rápida evacuación de familias, pero sin que se reporten personas heridas.

Por Noticias Telemundo

“Parecía algo salido de una zona de guerra”, dijo a la local 25 News KXXB John Bessick, un veterano que estaba en su automóvil con un amigo a punto de irse del lugar cuando vio las llamas. Luego, los vehículos empezaron a explotar. “Como tengo PTSD es un poco estresante”, contó.

Las autoridades dijeron que 18 agencias respondieron a la granja llamada Robinson Family Farm poco después de la 1 pm (hora local) del sábado, luego de recibirse la primera llamada de emergencias. El espacio cuenta con una serie de atracciones, como una huerta de calabazas, música en vivo, animales de granja, juegos y paseo en carreta. Según su Facebook, su Festival de Otoño estaba ocurriendo cuando estallaron las llamas.

Funcionarios del condado de Bell informaron que el fuego estaba completamente bajo control poco después de las 4 pm y que al menos 73 vehículos resultaron destruidos.

#UPDATE Fire at Robinson Family Farm has been extinguished. The owners tell me it started as a small fire they tried to put out with a fire extinguisher, but it spread quickly in the grass lot. No word yet on what caused it. @25NewsKXXV pic.twitter.com/thOC20xW4E

— Trenton Hooker (@trentonhooker) October 15, 2022