Exclusiva: Monkey Slim, un venezolano vuelve a hacer historia en la F1

La Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo, es un evento deportivo que reúne a millones de fanáticos en el mundo. Una veintena de pilotos se disputa durante todo un año el título por ser el más veloz, en una competencia sin igual donde el peligro, la adrenalina y la euforia se apodera de cualquiera con tan solo el solo rugir de los motores. Sin duda, el lugar donde muchos sueñan estar en primera fila.

La última vez que Venezuela se hizo sentir en un Mundial de F1 fue cuando el maracayero Pastor Maldonado formaba parte de la parrilla de pilotos, pero esta vez otro criollo hará historia en el Gran Circo. El DJ Monkey Slim ha sido invitado para poner a decenas de aficionados a vibrar durante el fin de semana del Gran Premio de México que se desarrollará el próximo 30 de octubre. La Patilla tiene en exclusiva los detalles y sorpresas que presentará el artista durante su espectáculo. Así que, ¡bandera verde y a rodar!

Por: Elizabeth Gutiérrez y Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com

El caraqueño Alejandro Gallardo fue invitado para amenizar a los asistentes que estarán presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y compartió cómo se siente luego de figurar como el anfitrión detrás de la cónsola durante el prestigioso evento.

“Me siento super feliz porque este año ha sido increíble. La Fórmula 1 es la definición de que he trabajado y me he esforzado demasiado durante más de diez años para ser el primero en ese elemento. Y más satisfacción para mí que sea en México, mi segundo hogar, el país que me abrió sus brazos y que me ha dado infinitas oportunidades”.

Gallardo, quien en la movida artística se presenta como Monkey Slim, sabe que es el momento perfecto para dejar el tricolor y su talento en ascenso muy alto. “Espero que esta no sea la primera vez, sino que deseo seguir tocando más en la Fórmula 1, no solamente en México, sino en todas partes donde se realiza esta carrera. Tocar en Singapur, Estados Unidos, Europa, en todas partes del mundo. Creo que sería un sueño bastante bonito y representar a Latinoamérica en varias partes del mundo, sería increíble”, contó.

Monkey Slim relató cómo la oportunidad de presentarse en la máxima categoría del automovilismo mundial llegó gracias al impacto positivo que ha tenido su música este año y a la dedicación que le presta a su próxima producción.

“Estamos armando un plan de estrategia muy, muy grande para que todo se dé y sea increíble. Por eso, se dio esta oportunidad, porque el equipo que se encarga de los talentos en la Fórmula 1, escuchó el trabajo que estoy próximo a sacar y creo que fue la definición perfecta de lo que queremos”.

Pero estar en la F1 puede ser solo el inicio de una mayor internacionalización para el joven venezolano, que emigró a México hace algunos años para explorar la industria musical en otras latitudes.

“Aquí se unen muchos fanáticos y siento que es adaptarme a un nuevo público, que este nuevo público escuche mi música. Así le comunico a la Fórmula 1 y a la gente que organiza todo esto que me encantaría tocar en varias partes del mundo junto a esta competición y poner música alrededor del mundo junto a la Fórmula 1. No solamente es mostrar mi talento, mi nueva música y lo que he desarrollado desde hace más de diez años, sino que también influye dejar el nombre de Latinoamérica en alto, el nombre de Venezuela, de México, y busco eso, hacer ese recorrido junto a la Fórmula 1 en muchos rincones del mundo”, expresó

La invitación para presentarse en la Fórmula 1 lo tomó por sorpresa, ya que no lo veía como el escenario para la música electrónica. Sin embargo, al recibirla, se le desbloqueó un sueño que comparte con su familia.

“Como talento y productor, siempre soñé en tocar en Lollapalooza, en Coachella, tocar en Tomorrowland, tocar en Ultra Music y en todos los festivales. De alguna otra manera siempre ha sido mi sueño. Pero cuando me dieron la noticia: ‘Mira, vas a tocar en la Fórmula 1’, fue distinto. Mi familia es muy fan de la Fórmula 1, pero soy sincero, nunca lo había soñado y no era porque no lo quería, sino porque posiblemente a lo mejor no lo percibía como un escenario para música electrónica. Y que me estén dando la oportunidad de demostrar mi talento y que la Fórmula 1 se esté abriendo cada día más a nuevos artistas, y DJ internacionales usen la Fórmula 1 como escenario para representar a sus países y representar la música, me parece genial”, acotó.

Para Alejandro, representa una doble satisfacción poder estar en la F1, gracias a la pasión que comparte y heredó de sus hermanos. “Ellos son fanáticos empedernidos de la Fórmula 1 y yo creo que por ahí nació mi fanatismo porque no solamente era que mis hermanos les encanta la Fórmula 1, sino que también coincidió que hace un par de años teníamos la oportunidad de tener a un venezolano dentro de la competencia y eso afianza un poquito más mi cariño por ella. Y aparte que mis hermanos aman con locura la F1”.

“Este evento coincide perfectamente para darle una alegría a mi familia porque desde muy pequeños son fans y para mí es muy bonito decir: ‘ Oye, formo parte de la Fórmula 1’ y por ahí le estaré dando un regalito a mis hermanos para que tengan la oportunidad de recibir no solamente un pedacito de mi presentación, sino un pedacito de su mayor pasión”, agregó.

La F1 logra atraer a millones de fanáticos en más de 100 países, su millonaria comercialización permite que grandes estrellas del espectáculo se den cita en el Gran Circo para disfrutar de un fin de semana entre lujos y glamour. Alejandro está consciente de toda la atención que atrae el universo relacionado a este deporte y espera aprovechar la oportunidad al máximo.

“Hace poquito vi la Fórmula 1 en Miami, donde fueron invitados artistas internacionales, actores, boxeadores, Bad Bunny, Maluma, J Balvin, etcétera. Y que por primera vez México y la F1 me están invitando a formar parte de esto para mí es algo irreal, porque es algo que sí, uno sueña, formar parte de los grandes eventos a nivel internacional, lo visualiza, manifiesta, pero no solo es manifestar, porque más allá de pensarlo y quererlo, también significa trabajar por ello”, explicó.

“No solamente es un evento donde se concentra el talento y el público mexicano, sino que viene mucha gente del extranjero a disfrutar de la F1 y creo que es una buena oportunidad para mostrar mi talento ante este magno e increíble espectáculo”, mencionó.

Sobre el esperado evento, Monkey Slim tiene en cuenta que por temas de logística no puede preparar una presentación tan grande, por lo cual estima que el show dure entre 40 minutos a una hora donde los asistentes saltarán, bailarán y corearán los mejores temas del caraqueño. “Algo que sí les puedo dejar bastante en claro es que se viene algo muy, muy bonito porque estrenaré nueva música y creo que la sorpresa va a estar a nivel musical, mostraré música de talento venezolano y mexicano”.

Adelantó que además invitará a un artista mexicano a formar parte de su show, aunque prefirió mantener bajo cautela más detalles de su exhibición. Lo que sí es seguro que más de uno quedará boquiabierto en plena presentación y que el joven venezolano vivirá una emotiva experiencia que marcará otro hito en su carrera profesional.

“Estarán muchos talentos, muchos, muchos, muchos talentos mexicanos. Van a venir artistas internacionales. No lo sé, pero te puedo dar la antesala de lo que se rumoreaba. Va a estar Tiësto, David Guetta. Aún no está definido y solo son rumores, porque obviamente es un secreto. Voy a coincidir el día de mi presentación para hacer el opening a David Guetta. No sé, no sé cómo expresarte esto, cómo comunicarte esto, pero de ser así me siento súper feliz porque David Guetta es uno de los artistas con los que uno creció y no solamente de David Guetta, Tiësto al día siguiente. O sea, esto es un sueño hecho realidad”.

Recientemente, el holandés Max Verstappen se coronó como vencedor mundial de la Fórmula 1 en Japón y se convirtió en bicampeón de la categoría. Gallardo expresó que a pesar de que ambos se dedican a diferentes carreras, si llegara a toparse con él le pediría un consejo, pues considera que es un personaje de éxito, símbolo de grandes triunfos, así como también le ha tocado vivir fracasos y su experiencia lo impulsa para su crecimiento personal y profesional.

“Siento que sería otra manera de apreciar la vida y su carrera profesional. Y sí, le tendría que decir algo, le diría: ‘Mira, México te ama’, porque vivo con mexicanos, convivo con ellos y sé el cariño que México le tiene a Verstappen. Y no solamente es por el aprecio, sino que igualmente comparte equipo con ‘Checo’, quien ha representado a México incondicionalmente, ha dejado su estandarte en alto. De verdad, siento el amor que tiene México y en especial a ‘Checo’ Pérez. Entonces, le diría eso, pero más que todo le pediría un consejo”.

Alejandro Gallardo tiene espíritu de carrera, puesto que desde hace más de 10 años ha piloteado a toda velocidad el oficio que le acelera el corazón. Al partir de Venezuela, superó los obstáculos en la pista y con el mayor potencial ajusta los motores para continuar su trayectoria e inspirar a nuevas generaciones. Con certeza y sin escalas, su estilo de música electrónica se lleva bien con un auto a más de 300 kilómetros por horas.

“Para mí se llevan muy bien de la mano. Causan esa sensación de euforia que solo este género musical y la velocidad de un F1 son capaces de producir. Por eso, en la mayoría de los casos siempre hay electrónica en los eventos de F1, en Miami, Bélgica, Austria y más reciente Países Bajos. Asimismo, que artista como David Guetta, Tiesto, Martín Garrix, Hardwell, Armin Van Buuren han formado parte de este gran evento”, puntualizó.