¡Impresionante! Una avioneta se estrelló sobre una casa en Florida (Video)

Una avioneta se estrelló contra una casa en un vecindario de Miramar este lunes al mediodía y dejó saldo de dos muertos, ambos ocupantes de la pequeña aeronave, según confirmó la policía de la ciudad.

Por Telemundo 51

La avioneta se estrelló en la cuadra 2200 de Jamaica Drive, tras despegar del aeropuerto North Perry, ubicado en Pembroke Pines.

Al parecer, el avión golpeó algunos cables de alta tensión y luego el techo de la vivienda.

Según la policía de Miramar, una mujer y un niño que se encontraban dentro de la casa, no resultaron heridos.

