“Pronto estaremos juntos de nuevo”: Cristiano Ronaldo y su sentido mensaje a sus fans

Cristiano Ronaldo se ha pronunciado luego de ser apartado del Manchester United para los próximos partidos en la liga inglesa, en un sentido mensaje el portugués deja entrever que se encuentra pasando por una situación muy fuerte y espera regresar con el club.

El mayor goleador del mundo aseguró que siempre ha sido un profesional y que no va a ceder ante las diversas presiones que tiene encima.

Aquí el texto integro:

Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones.

Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, después, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros.

En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo.