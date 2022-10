Twitter desarrolla función para eliminar las menciones no deseadas

Click to share on Google News (Opens in new window)

La red social podría incorporar una función para controlar las menciones no deseadas, tal y como informa la investigadora e ingeniera de aplicaciones Jane Manchun Wong en su perfil de Twitter.

Por: 20 Minutos

Dicho servicio limitaría la visualización de las menciones, además, podría prevenir campañas de intimidación o acoso con la intención de proteger a los usuarios.

Como se puede observar en la imagen de abajo, la captura muestra controles que permiten la mención de cualquier persona, marcar limitaciones o desactivarlas por completo.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022