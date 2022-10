Funcionario ruso no sabía que tenía el micrófono abierto e hizo una inesperada confesión (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Con el objetivo de brindar su análisis sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania, un miembro del consejo público del Ministerio de Defensa ruso y aliado del gobierno de Vladimir Putin, ofreció una entrevista televisiva donde se produjo una inesperada confesión.

Por La Nacion

Ruslan Pukhov participó de una entrevista al Russian Business Channel (RBC TV) a fines de analizar el curso de la guerra y el avance de las tropas rusas en el territorio.

Preparado ya para comenzar con la charla televisiva, y según precisó el medio bielorruso NEXTA, Pukhov olvidó que su micrófono estaba abierto y pidió en principio a los presentadores no hablar sobre la provisión de armas iraníes: “No me gustaría sacudir el barco, así que seamos fáciles con el tema de los drones”.

How to lose your job quickly

"We all know that these are Iranian, but the authorities do not recognize," Ruslan Pukhov, a member of the public council under the Russian Defense Ministry, accidentally spoke on air about the origin of the drones that #Russia uses in #Ukraine. pic.twitter.com/CV7WAcYgm5

— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2022