Qué es la resolución 8K y por qué Europa puede acabar con ella en unos meses

Si el próximo marzo la UE aplica su nueva normativa de eficiencia energética, y las empresas dejan de lanzar nuevos televisores con resolución 8K por no adaptarse al consumo máximo establecido para estos dispositivos, la mayoría de usuarios ni siquiera lo notará. Hasta la fecha, el contenido compatible con este tipo de resolución, cuatro veces superior al 4K, es inexistente.

Por ABC

Además, el precio del dispositivo se puede ir, fácil, por encima de los 2.000 euros. Y eso, por no hablar de la cifra que aparece en la factura de la luz. De acuerdo con expertos consultados por ABC, decantarse por el 8K en lugar del 4K puede obligar al usuario a pagar hasta 100 euros de más al año

¿Qué es el 8K?

Efectivamente, las pantallas 8K prometen mucha mejor resolución que el 4K. En resolución horizontal, este tipo de paneles alcanzan los 8.000 píxeles. Al no haber contenido compatible, las empresas fabricantes, entre las que se encuentran nombres como LG, Samsung, TCL o, incluso, Xiaomi, adaptan sus dispositivos para mejorar, gracias a ‘machine learning’, la resolución de la imagen que se ofrece en pantalla.

¿Se nota tanta diferencia?

La mejora que ofrece el 8K no es suficiente para adquirir, a día de hoy, una pantalla de este tipo. Luis Navarrete especialista de producto y televisores de la marca LG explica en conversación con este periódico que, «como usuario, el 8K no me llama la atención»: «No solo porque no haya contenidos. A dos metros de distancia el ojo actualmente no nota una diferencia entre un televisor 8K y otro 4K».

El experto de LG, añade, que a día de hoy «es preferible decantarse por una pantalla 4K. Los vídeos, además, en 8K pesan muchísimo, por lo que hace falta comprimirlos al máximo. Pasa lo mismo que con las fotos que tenemos en el móvil, cuando ocupan mucho pueden tardar en compartirse con otro usuario». Navarrete apunta que, al final, para que la imagen funcionase bien en 8K habría que rebajar bastante la resolución comprimiendo, por lo que, actualmente, es mejor apostar por un televisor que sea menos potente.

