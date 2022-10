Canción por canción: los cinco videos que alertaron sobre las traiciones de Piqué a Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una usuaria de Tik Tok muestra letra por letra como la relación de la cantante y el futbolista iba mal desde hace mucho rato. “Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte”.

Por Semana

“Desde 2019, Shakira nos lo decía a gritos”. Así comienza uno de los más dedicados hilos de redes sociales para explicar Monotonía, la canción con la que Shakira volvió a cantarle al desamor. Todos sus seguidores esperaban con ansias qué iba a decir de las traiciones de Piqué y las infidelidades y desacuerdos que pusieron fin a uno de los matrimonios más idílicos de la farándula mundial.

Y, sin embargo, Amy García, en Tik Tok, le demuestra a sus fans que todo estaba mal desde antes y que simplemente no la escucharon o no quisieron escucharla. La usuaria estudió las letras de cada una de sus canciones. Comienza por Duda. En Girl Like me, ella ya mostraba que tenía dudas de los cuernos que le ponía Piqué. Y en ‘Me gusta’, dice: “Antes me llenabas la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte”.

Las letras eran evidentes y nadie cogió esa desazón. Luego, en 2021, Shakira seguía insistiendo que se veía invisible para él. “Me arreglé para ti, pero pareces tan ocupado. Es el momento de arreglarnos”, dice en ‘Súplica’.

En ‘Súplica’ es muy clara. “Necesito hacer algo por mi misma. No esperes despierto”, dice e incluso por primera vez le pide que sea fiel. En 2022, en Resignación, ya se ve el desconsuelo: “Me tratas como uno más de tus antojos”.

Y en ‘Te felicito’ ya se siente el dolor: “me dueles los ojos de tanto llorar por ti y ahora dices que lo sientes”.

En 2022, ya es claro que la decisión estaba tomada. “Esto es lo que vamos a hacer. No te preocupes por nada. Todo va a estar bien”, dice. Este año se conoció la decisión de separarse.

Y entonces llegó Monotonía y los mensajes fueron mucho más claros.

La letra

“Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo,

siempre buscando protagonismo,

te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que…

No fue culpa tuya ni tampoco mía,

fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo,

me dejaste por tu narcisismo,

te olvidaste de lo que un día fuimos, eh eh eh.

Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud,

Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú,

Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando,

Este amor no ha muerto, pero está delirando.

Ya, de lo que había ya no hay na’,

Te lo digo con sinceridad,

Tú estás frío como en Navidad,

Es mejor que esto se acabe ya.

No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi,

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí…