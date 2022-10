“En el fútbol no puedes ser amigo de todos”: Ex del PSG habló de la relación con Messi, Neymar y Mbappé

Posteado en: Deportes, Titulares

Desde la llegada de Lionel Messi para completar el tridente más poderoso de Europa, el vestuario del PSG se convirtió en uno de los temas del día a día para los medios de comunicación del viejo continente, sobre todo durante la última etapa de la temporada anterior y lo que va de la actual.

Por Infobae

El capitán de la selección argentina, sin embargo, quedó excluido de las polémicas, las cuales giraron en torno a la relación entre Neymar y Kylian Mbappé después de lo sucedido ante el Montpellier por la segunda fecha de la Ligue 1.

Ahora, tras salir en calidad de cedido con opción de compra al Athletic de Bilbao, fue Ander Herrera el que habló de cómo era el ánimo del equipo puertas adentro y los vínculos dentro del vestuario.

“Se hablaba de nosotros todos los días. Cuando tienes esos nombres en el equipo, cuando tienes esos jugadores, si no ganas todos los partidos 6-0, te van a matar”, aseguró el mediocampista español, que jugó tres años en París, en diálogo con ESPN.

Con respecto al tridente ofensivo, Herrera remarcó: “Solía leer las historias en los medios cuando estaba allí, que había un problema o una pelea en el vestuario. Yo estaba en el vestuario y no hubo pelea. Exageran todo. Ya no estoy allí, pero también leo las historias y no me fío de ellas porque he estado allí”.

“Por supuesto, en el fútbol no puedes ser amigo de todos los compañeros con los que has estado durante tu carrera. Pero el respeto siempre estuvo ahí. Y mi experiencia allí es que se respetan”, sentenció el futbolista de 33 años que todavía sigue formando parte del PSG ya que su contrato expira en junio del 2024.

Durante la entrevista en cuestión Herrera también admitió que Lionel Messi fue el jugador que más lo impactó en toda su carrera deportiva no solo porque fue el mejor jugador con el que compartió un campo de juego sino también por lo que es fuera del césped.

“Conocí al mejor jugador de todos los tiempos, y vi la normalidad con la que vivía su vida. He estado en un restaurante con él y ves como se detiene para que todos se hagan una foto, como trata a la gente. Y fue una sorpresa muy bienvenida: superó mis expectativas”, aseguró.

Sobre las críticas que recibió La Pulga explicó que él “tiene familia y tiene hijos que pueden escuchar, que a veces pueden leer o lo que sea. Pero es muy maduro. A él no le importa demasiado. No lo dice porque es muy humilde, pero sabe que es el mejor de la historia, el mejor jugador de todos los tiempos. Respeto. Es una leyenda”.

De todas formas, también destacó la profesionalidad de Zlatan Ibrahimovic y Sergio Ramos: “Son dos modelos a seguir, y ejemplos de cómo comportarse, de cómo sacar lo mejor de tu cuerpo durante el mayor tiempo posible”.