William Anseume: Torpe, absurda, ridícula la consulta bufa en Miranda acerca de los servicios

El dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, profesor William Anseume, considera totalmente disparatada la consulta efectuada en Miranda este domingo:

“Esta consulta es un acto torpe, absurdo, ridículo, bufo, totalmente disparatado, muy difícil resulta calificarla de tan negativa que es. Es un modo ruin de buscar esquivar las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos. Definitivamente tiene que tener otra finalidad y debe ser esencialmente política-electoral. Porque carece de sentido alguno”.

Continuó el dirigente político: “No puede haber prioridad entre el agua, la electricidad, la vialidad, o cualesquiera otro de los servicios a atender, como se plantea en esta consulta estúpida. Todos los servicios son de suma importancia para los individuos. Todos son un caos en la actualidad en el estado Miranda, en el país. Además no pueden estar preguntando a los ciudadanos si cumplen o no con las obligaciones del Estado. Con los derechos ciudadanos. Tienen el deber de cumplirla y ya. ¿Me van a decir que a estas alturas no saben, quienes malamente tienen el control, cuáles son las agudas necesidades de cada municipio, de cada parroquia? Se lo podemos decir con claridad, sin necesidad de ninguna consulta: las necesidades son todas porque ningún servicio funciona a cabalidad es este país. Por dejadez e improvisación de quienes están al frente del poder, por la corrupción descomunal. No por tonterías somos el cuarto país del mundo en materia de corrupción. Y no son las sanciones. Es producto también del aislamiento al que ha sometido el régimen al país, aliándose con otros criminales, con enemigos del mundo”.

“¿Acaso se consulta si es necesario que funcione bien el servicio de agua? El acceso al agua limpia es un derecho humano, determinado como derecho por la Asamblea de las Naciones Unidas. Prioridad, esencial para la realización de todos los derechos. Tiene que ver con la dignidad humana. ¿Eso se pregunta? Todos merecemos y queremos agua limpia y corriente, por las tuberías, todos los días. ¿Es difícil entender eso? ¿Cuantos años llevan al frente del poder? ¿O quieren confundirnos? Nadie tiene por que elegir entre agua o luz, vialidad o seguridad, transporte o educación, todas son necesidades esenciales para la ciudadanía. Esto es otra torpeza y otra manipulación de Héctor Rodríguez”.

Finalizó el profesor: “Increíble pensar en una consulta así de torpe y mal intencionada en todo el país. ¿Es esto un globo de ensayo para aplicarlo a nivel nacional? Pareciera que buscan medir más bien con cuanta gente cuentan para una votación real, electoral, más cercana. Parecieran medir más bien sus fortalezas electorales. Pero jugar de este modo ridículo con la ciudadanía es un acto por demás bochornoso. El manejo del poder requiere conocimiento e inteligencia, características de las que carecen quienes están en estos momentos al frente del mismo. Miranda es una muestra ínfima de esas carencias adornadas con maldad. Necesitamos un cambio urgente y, por ello, desde Encuentro Ciudadano, trabajamos día a día, para organizarnos desde ya por el país, con planificación, consciente e inteligentemente, por los ciudadanos”.

Comunicado de prensa