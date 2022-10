La evolución del ser humano vista desde los ojos de la Inteligencia Artificial: ¿En qué nos convertiremos en un futuro?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde los primeros homínidos, hace unos 7 millones de años, el ser humano ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy es, el llamado Homo sapiens. La especie fue avanzando, etapa por etapa. Pero, ¿cómo retrata esto una Inteligencia Artificial? ¿Y hasta dónde prevé que lleguemos?

Por FayerWayer

Un artista, Fabio Comparelli, utilizó la Inteligencia Artificial para hacer este ejercicio.

Recordemos que la Inteligencia Artificial es el intento de recrear la inteligencia humana en máquinas o computadoras, mediante el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Con base en algoritmos, la máquina podría alcanzar la capacidad del ser humano de hallar soluciones a los problemas cotidianos.

En este caso, Comparelli compiló, en un video de 40 segundos, imágenes creadas por la IA sobre la evolución del ser humano.

What happens when you ask an AI to generate "Human Evolution."

This is terrifying. pic.twitter.com/pmXneYQA9g

— Countere Magazine (@CountereCulture) October 18, 2022