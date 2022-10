“El VAR se está usando demasiado”, las explosivas declaraciones de Xabi Alonso

Posteado en: Deportes, Titulares

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, valoró este miércoles, tras el 2-2 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que la mano “dudosa” que supuso el último penalti a favor del equipo rojiblanco, fallado finalmente por Yannick Carrasco, “pocas veces se pitan en Europa”; remarcó que decisiones “tan a la ligera” están haciendo “mucho daño” y consideró que el VAR “se está usando demasiado”.

“No me había pasado porque cuando yo jugaba no había VAR. No había vivido la experiencia de acabar el partido, terminar y tener que reanudarse. Sobre todo, creo que en Europa, en Champions, esas manos tan dudosas pocas veces se pitan. Por eso he ido a hablar con el árbitro. Es una acción después de un desvío muy dudoso y que normalmente en Europa no se pitan. Y hoy ha podido ser decisiva esa decisión”, explicó en rueda de prensa.

“Le han llamado del VAR y el árbitro la ha pitado. Hoy en día están haciendo mucho daño en decisiones tan a la ligera. El VAR tiene que ayudar en las decisiones incuestionables y hoy se está usando demasiado. No creo que haya sido una decisión correcta”, añadió el técnico, que consideró que Clement Turpin “es uno de los mejores árbitros de Europa” y “un gran” colegiado.

“Los últimos minutos, el Atleti estaba apretando, nosotros aguantando, hemos tenido algún contraataque que podíamos marcar, pero también hemos podido perder. Estábamos preparados para un partido emocionante y vibrante, pero ha superado las expectativas. El Atleti ha dado muy bien nivel. Me ha gustado mucho como han jugado y la energía de la segunda parte y hemos tenido que aguantar”, valoró.

“Creo que puede ser importante este punto. Ojalá pueda cambiar la dinámica y sentar las bases de lo que queremos”, deseó Xabi Alonso, que destacó “el derroche de esfuerzo y compromiso impresionante” de sus jugadores.

Sólo uno de los cuatro equipos españoles, el Real Madrid, ha superado la fase de grupos de la actual edición de la Liga de Campeones. “El prestigio del fútbol español en toda Europa es enorme, pero el crecimiento que está habiendo en otros países, ya sea en Inglaterra, Alemania, Italia o Francia, también es muy importante. A veces nos centramos mucho en lo que pasa en España, pero fuera se están haciendo muy bien las cosas”, analizó.

“La calidad del fútbol español es incuestionable. Se mira con mucha admiración. El hecho de que haya pasado sólo uno de cuatro se nota que la competitividad es alta y que ha fallado algo, pero yo ahí no me meto”, agregó.

EFE