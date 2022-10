El venezolano con marihuana camuflada en un televisor lloró para no ser detenido en Perú (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un ciudadano venezolano rompió en llanto y suplicó a los agentes policiales de Tumbes, que no lo detuvieran tras ser intervenido llevando un antiguo televisor en cuyo interior escondía más de tres kilos de marihuana, en el distrito de Aguas Verdes, en la zona de frontera entre Perú y Ecuador.. según informó este jueves el medio Trome.

El sujeto se dentificó como Leonel Alexander Pérez Ávila (24) se puso a llorar frente a los efectivos policiales que realizaron el operativo, con el objetivo de que lo dejaran libre.

“Yo no sé nada, yo vengo recién acá, yo estoy reciclando”, se le escucha decir al extranjero en un video en el momento de su arresto.

Incluso, hasta juró por su madre desconocer lo que había en el interior del televisor y suplicó que no lo detuviera. “Yo no he hecho nada, lo juro por mi madre. Por favor, no me haga daño”, repetía una y otra vez en medio de un desgarrador llanto.

Los agentes de la Unidad de Frontera fueron los que pusieron en marcha un operativo rutinario de control de identidad para prevenir actos delictivos en el distrito de Aguas Verdes.