Los 100 años de CAP, por Robert Alvarado @robertveraz

Manos a la obra – Carlos Andrés Pérez

En estos tiempos los deslaves en la zona del estado Miranda nos ha servido para recapacitar sobre la deshumanización de nuestras sociedades. Los pensadores adoptan posturas distintas ante Venezuela con los damnificados de Tejerías y Los Altos Mirandinos de San Antonio y de Carrizal. Sin olivar de los venezolanos apostados en la frontera de EEUU que salen de Venezuela a buscar nuevas oportunidades de vida, pero hablar algo distinto hace ya 100 años un 27 de octubre, nació Carlos Andrés Pérez Rodríguez nació el 27 de octubre de 1922 en Vega de la Pipa, jurisdicción de Rubio, capital del actual Municipio Junín del Estado Táchira. (https://www.youtube.com/watch?v=yxMp99Dr3AU&t=103s) Su padre, Antonio Pérez Lemus, fue un hacendado y comerciante de ascendencia asturiana nacido en Chinácota, Norte de Santander. Su madre, Julia Rodríguez era una venezolana nacida en Rubio, con descendencia de Barinas en la zona de Barinitas. Un hombre que decía que había nacido en Colombia, pero él demostró su partida de nacimiento algo que no pasó con Nicolás Maduro al comienzo de su gobierno sobre su doble nacionalidad y solo fue un enfrentamiento que la Tibisay Lucena para salvaguardar la revolución presentó una ante un programa de televisión y los opositores solicitaron auditoría de partida de nacimiento de Maduro presentada por presidenta del CNE https://www.youtube.com/watch?v=xmKTgiqjmSE y no dieron respuesta alguna solo una Sentencia N° 907 de fecha 28 de octubre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se declara que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad (https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/10/sentencia-n-907-de-fecha-28-de-octubre.html)

Ese hombre sí camina y con mucha reflexión de un país que tiene una crisis política, económica y social que desde la llega de Hugo Chávez que padece Venezuela. Muy bien lo dijo CAP en el año 1998, en el programa Primer Plano de Marcel Granier, (https://www.youtube.com/watch?v=JUkzXguIj_Y&t=6s) alertó que si Chávez llegaba al poder su gobierno degenerar en una “dictadura”. Sus frutos los tenemos en la actualidad con problemas económicos. La crisis financiera, la escasez de productos básicos y medicinas, el aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas. Con una hiperinflación, la corrupción política, el deterioro de la productividad y competitividad, la caída de los precios del petróleo. Según dicen algunos allegados de esta revolución piensan en privatizar la distribución de la gasolina porque está quebrada y no es rentable.

Con estas deliberaciones me pongo a deleitar y me oriento a pensar esos bellos recuerdos y en estos memorándums salen de mi mente de aquel pasado venezolano, cuando estaba ya el fin de la cuarta república con aquella frases proféticas que la pongo a lucir: “Hay solo dos opciones, uno de nosotros será Presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará, con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años…” Así lo vaticinó Henrique Salas Romer, (https://www.youtube.com/watch?v=1pglgpbrXBY) desde el Ateneo y nadie les creyó, solo se segaron con aquella promesa del 04 de Febrero del 1992 el Por ahora… Una frase del comandante Chávez que engatusó a muchos que son hoy los arrepentidos de esos males dejados por esta llamada revolución. Algo que nadie sabe qué hubiera pasado si Salas Romer hubiera ganado la presidencia en el 1998, pero de algo si estoy seguro, mejor que Chávez cualquiera que con 3 dedos de frente no se hubiera puesto a vender ideología Castro-comunista como lo hizo el comandante y que eterno, con los recursos del país, si no que de verdad hubiese solucionado al menos los problemas más básicos que existían ese momento en nuestra República, en el caso de Salas Romer su gestión de Gobernador del Estado Carabobo fue excelente para su época cuando decide aplicar la descentralización de los poderes públicos pero… eso no pasó y debemos vivir nuestra realidad, la cual no es otra que llevamos más de 24 años de descontento con esta revolución por la corrupción y la crisis económica que vivimos los venezolanos dentro y fuera del país.

Una ceguera que tuvieron miles de nuestros compatriotas para aquel momento que querían cambiar por una opción a los adecos y copeyanos quienes habían gobernado por más de cuarenta años intercambiándose el poder entre ellos, pero la gran mayoría del pueblo solo vieron a Chávez como el vengador de todos los desmanes de nuestros viejos políticos. Bien lo dijo el Vicealmirante Radamés Muñoz León Ex-ministro de Defensa y candidato presidencial para el momento cuando declaró algo muy claro: Si Chávez gana tendremos un gobierno de delincuentes…”. Allí están sus palabras que nunca se equivocó y vemos muchos ejemplos, con solo ver uno de ellos, en plena pandemia recuerdo cuando la Administración del Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de narcoterrorismo y ofrece u$ 15 millones por información que lleve a su captura. Nunca visto en la historia venezolana de que nuestro gobernantes están en el huracán de la información, pero todo se mueve por intereses de políticas internacionales del Joe Biden se ve con ideas de levantar sanciones y liberar a otros narcotraficantes comprometidos con la revolución bonita.

Esto nunca pasó en el gobierno de Pérez y sus obras son tan latentes que muchos me piden que las nombre en forma resumida. CAP como jefe de estado desarrolló una obra infraestructural, social y económica que hasta el momento no ha sido sobrepasada por ningún otro gobernante venezolano. Como ejemplos de su gestión en ambos períodos podemos citar el crecimiento neto de la matrícula escolar en 1.669.509 estudiantes, lográndose la meta de la incorporación del 100% de los niños entre 6 y 11 años en la educación primaria en el año 1978; se llevó a todos los niños en edad escolar el “Vaso de Leche” y el suministro gratuito de leche en polvo; se creó la Beca Escolar y la dotación gratuita de uniformes estudiantiles; se dio inicio al programa de alfabetización ACUDE en 1975; fueron decretados 48 institutos de educación superior, entre ellos las universidades Ezequiel Zamora, Francisco de Miranda, Rómulo Gallegos, Abierta y la Politécnica Antonio José de Sucre y los tecnológicos de La Victoria, Puerto Cabello, Valencia, El Tigre, Valera y Acarigua; dentro de este mismo ámbito se dio inicio al Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho para apoyar financieramente a los estudiantes universitarios, incluidos los que estudiaban en el exterior del país; fueron creadas 135 bibliotecas y se inauguró la actual sede de la Biblioteca Nacional en Caracas; la capacidad de los hospitales públicos se expandió en 7.020 camas; algunos de los hospitales que fueron puestos en servicio fueron: La Victoria, Aragua de Barcelona, Yaritagua, Bejuma, Martín Vegas (Catia La Mar), Calabozo, Guanare, Barinas, Santa Bárbara del Zulia, San Fernando de Apure, Ángel Larralde (Naguanagua), Tinaquillo, Santa Bárbara de Barinas, Pueblo Nuevo (Zulia), Boconó, La Grita, Trujillo (Seguro Social), Los Samanes (Maracay), Guasdualito y 5 materno-infantiles (1 en Petare, 1 en San Francisco, 2 en Maracaibo y 1 en Macuto), por sólo nombrar los más grandes, además, 6 hospitales se transfirieron del sector privado al público; fueron decretados 21 parques nacionales: Morrocoy, El Guácharo, Terepaima, Duida – Marahuaca, Serrania La Neblina, Yapacana, Jaua – Sarisariñama, Península de Paria, El Tama, Perija, Chorro El Indio, Cerro Saroche, Sierra de La Culata, Parima – Tapirapecó, este último, el mayor de Venezuela y quinto del mundo en extensión, Delta del Orinoco (Mariusa), Turuepano, Ciénagas de Juan Manuel, San Camilo – Río Viejo, Tirgua, El Guache y Tapo – Caparo; se crearon el salario mínimo, la Ley contra Despidos Injustificados, el seguro de paro forzoso y la Ley de Política Habitacional para mejorar las condiciones de los trabajadores; se alcanzó la tasa de 4,3% de desempleo en el segundo trimestre de 1978, siendo ésta la más baja de la historia del país; se creó PDVSA (1975) y se lograron la nacionalización de la industria del hierro (1975) y del petróleo (1976); se incrementó la superficie agrícola bajo regadío en 43.306 hectáreas; fueron iniciados 34 embalses, más que en ningún otro período de la historia: Atarigua, El Cigarrón, Yacambú-Quíbor, Boconó, Canoabo, El Guapo, El Palmar, Guacamayal, La Tigra, La Vitera, Las Barrancas, Macarao II, Santa Rosa, Tierra Blanca, Tucupido, Cruz Verde, El Andino, El Guaical, El Guamo, El Médano, El Pueblito, La Tigrita, Los Quediches, Matícora, Pao-La Balsa, Tiznados, Vista Alegre, Mamito, Masparro, Turimiquire, Uribante, El Cují, Pedregal, Taparito, El Diluvio y Vilchez; la capacidad instalada de generación eléctrica creció en 4828 megavatios; el suministro de agua potable aumentó en 1.175 millones de metros cúbicos, la población con servicio de cloacas subió 4.000.000 habitantes, aproximadamente; 130 ciudades y pueblos fueron incorporados al Discado Directo Nacional telefónico; se construyeron 33.759,8 kilómetros de carreteras, total no superado aún, entre las cuales están las que fueron hechas totalmente durante sus dos gobiernos y otras iniciadas o que se les dio continuidad, tales como las autopistas Barcelona- El Tigre, Coro-Punto Fijo, Barquisimeto-Carora, Centro-Occidental, Petare-Guarenas, Mérida-El Vigía, San Cristóbal-La Fría, El Palito-Morón, Variante Guacara-Bárbula, Los Llanos, “Eje Vial” (Valera-Trujillo), Circunvalación Norte (Barquisimeto), Oriente, Barquisimeto-Acarigua, entre otras; fueron inaugurados o remodelados numerosos aeropuertos, tales como: Porlamar, El Vigía y Valencia; se dio inicio a las obras del Metro de Caracas (1976), se inauguró el tramo Dos Caminos-Palo Verde, de la Línea 1 y fueron terminadas 399.888 viviendas por parte del sector público. Quienes tienen más datos que lo incluyan pero CAP fue un presidente de mucho renombre

Todos los que conocimos al ex-presidente Luis Herrera Campins; sabemos que siempre usaba un refrán para marcar algún momento esencial y con mucha sabiduría habría dicho esto:” Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, es lo que debimos pensar al momento que el ex presidente Carlos Andrés Pérez hace unos 24 años alertaba la catástrofe que representaría el gobierno de Hugo Chávez para Venezuela. ¡Cuánta razón tenía! Fue más fuerte el odio y descrédito que le hicieron sus enemigos políticos pero, se volvió una realidad, lamentable desgraciada para todo los que estuvimos en contra del comandante Chávez y el cual de manera semita nos metió en esa fulana Lista Tascon que el mismo uso y luego elimino (https://www.youtube.com/watch?v=XnTKr4_-GXY) pero demasiado tarde cuando ya había causado tamaño daño a más de la mitad de la población venezolana para ese entonces se dividió a Venezuela en dos, destruyó un país en solamente 14 años; y que hoy Nicolás como “hijo fiel” sigue destruyendo… El Presidente Pérez tenía muchas virtudes yo lo conocí en persona y puedo decir con propiedad que era un hombre probo, justo, con un gran carisma, ¡un excelente orador con una simpatía que atraía masas!, pero ingenuo confió en quien no debía… siempre lo recuerdo en su centenario y fui su amigo y milite en un partido político que fundamos varios amigos de CAP, el día 20 de marzo de 1997, llamado Apertura. Ya que él fue expulsado de las filas de AD y logró ser electo Senador por Táchira, pero los años no perdona se enfermo allá en USA exilio político y el sábado 25 de diciembre de 2010, Carlos Andrés Pérez falleció a consecuencia de un fallo respiratorio, en el Mercy Hospital de la ciudad de Miami. Lo único que digo que el legado de CAP todavía sigue vigente y espero en el nombre de Dios es ver el sueño de Pérez y hacerse realidad en ver a Venezuela como aquella balada de Nino Bravo (https://www.youtube.com/watch?v=ifs_TxHXiPE) “libre” una canción fue dedicada a Peter Fetcher, un joven de 18 años que fue la primera víctima que murió al tratar de cruzar el muro de Berlín…

