“¿Quieres envejecer conmigo?”: le propuso matrimonio en pleno show de Coldplay y la historia se hizo viral

En medio de los cánticos, la adrenalina y el fanatismo que despertó el segundo show de Coldplay en la cancha de River, donde más de 50 mil espectadores vibraron al ritmo de sus canciones; un inesperado acontecimiento acaparó la atención del público que estaba ubicado en la platea Belgrano Alta.

Ocurrió este jueves, pasadas las 22 horas, aproximadamente media hora después del comienzo del recital. Cuando la banda liderada por Chris Martin cantaba el tema Yellow, Benjamín Duk, un joven de 30 años y oriundo de Villa Angela, provincia de Chaco, sorprendió a su novia, Macarena Grña, de 29, con una emocionante e inolvidable propuesta de casamiento.

Mientras todas las pulseras del estadio titilaban de color amarillo y ella disfrutaba con fascinación de su canción favorita, Benjamín se le acercó al oído y le dijo: “¿Querés envejecer conmigo?”. Luego se arrodilló frente a ella, le mostró un anillo de oro blanco con piedras preciosas y ante los gritos de los plateístas- que miraban con emoción lo que sucedía- ella enrojeció, se tapó la cara con su manos pero asintió con felicidad para luego fundirse con él en un beso y un abrazo.

El video, que fue filmado por una espectadora a raíz de un pedido expreso que le hizo Benjamín, alcanzó más de 100 mil reproducciones en Tik Tok en menos de una hora y se hizo viral.

Allí se los ve a los novios en una posición más que privilegiada -estaban ubicados justo sobre la baranda- con el escenario y la pantalla gigante detrás de ellos. Mientras ella no podía parar de llorar de la emoción, él la abrazaba para contenerla.

En diálogo con Infobae, Benjamín contó que todo había sido exhaustivamente planificado. “La que filmó el video fue una chica que estaba al lado mío. Le conté lo que pensaba hacer cuando mi novia y mi cuñada se fueron al baño y se re copó con la propuesta. Después fue un entusiasmo generalizado ya que se corrió la voz y todos estaban expectantes de lo que iba a pasar”, contó el joven.

“Como yo tenía un pantalón súper ajustado y el anillo lo llevaba en el bolsillo, le pedí a la chica que lo tuviera porque no quería arruinar ese. Quería evitar que se me trabara la cajita dentro del jean”, recordó Benjamín, quien le dijo que cuando sonara el tema Yellow se lo diera y empezar a filmar.

Todo salió al pie de la letra y hubo muchísimos celulares que se encendieron al mismo tiempo para registrar ese gesto de amor. “Me pedían mi número de teléfono para pasarme los videos. Tengo un montón, desde distintas perspectivas”, se sorprendió Benjamín ante la buena predisposición del público, que por unos minutos se distrajo del recital y quedó encandilado con el show que ofreció la pareja.

El joven admitió que no pudo disfrutar la primera parte del concierto porque estaba muy expectante de esa canción. “Fue el séptimo tema de Coldplay. Hasta ese momento era puro nervios. Todos me miraban, era un momento de mucha exposición y no sabía cómo podía reaccionar Macarena porque es muy tímida”, recordó. Y una vez que la tensión bajó, su corazón estalló de felicidad al ritmo de los fuegos artificiales que iluminaron todo el estadio.

Benjamín y Macarena se conocen desde la adolescencia. Iban al mismo colegio en Villa Angela y tenían varios amigos en común. “Me enamoré perdidamente de ella a los 14 años pero nunca me dio pie para que la invitara a salir”, aseveró. Sin embargo, no se dio por vencido y 6 años después se pusieron de novios.

Si bien la entrada para ver a Coldplay la habían sacado hacía un año, se le ocurrió esa idea seis meses atrás tras tener el visto bueno de su cuñada. “Ella conoce a su hermana más que nadie y no quería que resultara una situación incómoda para Macarena. Le encantó la propuesta y me ayudó para que todo saliera bien”, remarcó.

El anillo, en tanto, lo compró en una joyería de Resistencia dos semanas antes de viajar a Buenos Aires. No era la primera vez que visitan la Ciudad. Ya lo habían hecho en varias oportunidades pero esta ocasión aprovecharon para conocer el Teatro Colón y recorrer las librerías más emblemáticas de la calle Corrientes.

“Desde que la conocí supe que me quería casar con ella. Lo nuestro fue tan intenso que a los 6 meses ya estábamos viviendo juntos”, aseguró el joven chaqueño. Hoy, ambos están instalados en la ciudad de Resistencia. Él trabaja como encargado en una librería y editorial jurídica y ella en el Poder Judicial local.

Por lo pronto, la fecha de casamiento aún no está definida. “La tenemos consensuar ya que los dos venimos de familias numerosas y no queremos que falte nadie. Yo tengo 11 hermanos, de los cuales soy el menor y por eso me pusieron Benjamín, y 28 sobrinos. Todos los varones ya están casados. Solo quedan tres mujeres solteras”, describió.

Antes de volver este lunes a la rutina, Benjamín y Macarena decidieron pasar el fin de semana en Villa Angela para reencontrarse con la familia y darles la buena noticia. “Acá ya todos lo sabían, así que por mi parte vine a contarles cómo salió todo y a mostrarles los videos. Fueron también mis cómplices”, indicó mientras las reproducciones en Tik Tok se siguen multiplicando a una velocidad inimaginable.

“Eso me tiene sin cuidado, lo más importante es que la persona que amo me haya dicho que sí”, concluyó Benjamín en medio de la impensada repercusión que tuvo su pedido de casamiento.